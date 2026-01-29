Bybit推出BYUSDT 助力散戶交易者實現抵押資產收益化

阿聯酋杜拜2026年1月29日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 宣佈啟動 「 BYUSDT ： 輕鬆賺幣資產，秒變交易動力」 ( BYUSDT : Turn Your Easy Earn Assets Into Trading Power)活動。該活動現已上線，推出了一款代幣化資產，允許散戶交易者在將同筆資金用作交易保證金的同時，仍可賺取USDT收益。合資格用戶在持有符合條件的BYUSDT時，可獲得高達11.30%的年化獎勵收益率，具體受適用上限及條款約束。

BYUSDT作為用戶在「靈活賺幣」中USDT餘額的代幣化憑證，可在Bybit統一交易帳戶內持有並專門用作保證金。兌換後，在BYUSDT被用於交易期間，底層USDT將繼續產生「靈活賺幣」收益。

BYUSDT始終由用戶的「靈活賺幣」USDT全額支持，並完全在Bybit平臺內管理。它不支持轉賬、存入、提現、兌換、INS貸款或直接現貨交易對。

BYUSDT的收益機制與USDT「靈活賺幣」相同，但不包含任何平臺獎勵年化收益率。收益每小時根據有效持有量累計並計入餘額，並於每日世界協調時間約淩晨0點30分以BYUSDT形式發放，使用戶餘額持續增長。