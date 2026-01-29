冠忠巴士集團 × 熱雪奇蹟攜手 推動大灣區冰雪旅遊新時代

跨境交通與冰雪資源融合 打造香港旅客專屬體驗 香港2026年1月30日 /美通社/ -- 為推動大灣區冰雪旅遊發展及普及滑雪運動，冠忠巴士集團昨日與熱雪奇蹟舉行大灣區戰略合作簽署暨產品發佈會，共同開啟大灣區冰雪旅遊新篇章。是次合作更獲中國香港滑雪總會支持，並與其轄下訓練機構「雪逸國際滑雪學院」攜手，為香港旅客及青少年提供專業化、規範化的滑雪學習體驗。 此次戰略合作將充分發揮冠忠巴士集團旗下品牌「環島中港通」於跨境交通領域的網絡優勢，結合「熱雪奇蹟」的頂級冰雪資源，並融入雪逸國際滑雪學院在中國香港滑雪總會監督下的專業教學體系，為香港旅客打造一站式、便捷、優質且具價格競爭力的滑雪及度假體驗，同時推動大灣區滑雪運動與旅遊經濟的融合發展。

在交通服務層面，冠忠巴士集團憑藉覆蓋港島、九龍及新界的跨境巴士網絡，為香港市民提供直達廣州花都融創「熱雪奇蹟」及深圳華發冰雪世界的便捷出行選擇。廣州花都融創「熱雪奇蹟」可一趟直達雙站，直停雪場及酒店；而前往深圳華發冰雪世界的乘客，憑車票亦可免費前往前海多個重點站點，包括沙井萬豐海岸城及國展希爾頓酒店，實現「一票通行、多點暢達」，提升出行彈性與旅遊配套價值。 在專業教學支持方面，合作獲得中國香港滑雪總會的支持與背書。雪逸國際滑雪學院作為總會指導下的香港滑雪隊預備隊官方訓練機構，將為項目注入「專業體系、港隊資源、總會監督」三重保障。學院教練團隊全員持有國際滑雪教練協會（ISIA）三級或以上認證，其資質與課程標準均經總會審核認可，確保教學質素與安全規範符合國際及本地專業水平。

為慶祝合作啟動，三方將率先推出一系列專屬套票與培訓計劃，為香港旅客及青少年提供全方位的冰雪體驗： 便捷交通，輕鬆出發：「環島中港通」提供每日逾40班往返廣州及深圳雪場的專屬服務，香港上車點超過30個，實現便捷跨境接駁。

專業教學，總會背書：部分套票包含由雪逸國際滑雪學院提供、並獲中國香港滑雪總會認可的滑雪教學課程，例如滑雪夏令營、周末滑雪訓練營等，為初學者提供安全可靠的入門指導。

豐富體驗，一票暢玩：套票涵蓋娛雪、多級別滑雪、雪服雪具租借，以及廣州融創文旅城內的酒店住宿、自助早餐與樂園門票，滿足度假與運動雙重需求。

優惠推廣，普及運動：優惠期套票價格低至港幣266元起，降低冰雪體驗門檻。

環島中港通副總經理（跨境巴士業務）李少鳴先生表示：「冠忠巴士集團一直致力提供安全、舒適、優質的跨境交通服務。是次與『熱雪奇蹟』及在中國香港滑雪總會支持下的雪逸國際滑雪學院達成戰略合作，不僅為旅客帶來嶄新的冰雪旅遊體驗，更體現我們積極推動大灣區文旅融合及體育發展的承諾。我們期望透過完善的跨境網絡、總會背書的專業教學體系以及頂級雪場資源，讓更多市民輕鬆接觸滑雪運動。」 雪逸國際滑雪學院代表補充：「在中國香港滑雪總會的支持與監督下，學院很榮幸參與此次合作。我們將把總會認可的專業教學體系與選拔機制融入合作項目中，為參與的青少年提供從啟蒙到進階的規範化培訓，並與冠忠巴士的便捷交通、熱雪奇蹟的優質場地相結合，真正實現『無需遠赴海外，在家門口接受國際水準滑雪教育』的願景。」

展望未來，合作將在中國香港滑雪總會的持續指導下，進一步推動滑雪運動在港普及與發展。三方計劃共同打造獲總會支持的大灣區滑雪夏令營及周末訓練營，並聯動本地學校及體育協會，推動系統化滑雪教學進入校園與社區，培育本地冰雪運動人才，為大灣區冰雪產業注入可持續發展動力。 此次冠忠巴士集團、熱雪奇蹟與雪逸國際滑雪學院的戰略合作，標誌著在大灣區內構建「交通+場地+專業教學」一體化冰雪服務平台的重要一步，並在中國香港滑雪總會的專業背書下，為香港乃至大灣區的冰雪運動規範化、大眾化發展奠定堅實基礎。

關於冠忠巴士集團

冠忠巴士集團為香港最具規模之非專營巴士公司之一，一向致力為客戶提供可靠、安全、經濟及舒適之巴士服務，包括專營巴士、非專營巴士、跨境巴士、復康巴士、豪華轎車及機場接送等，並積極探索智慧出行及無人駕駛技術的應用。 關於熱雪奇蹟

「熱雪奇蹟」是世界知名的高水平綜合運營服務商，擁有世界級的室內滑雪設施及專業的運營團隊，致力於推廣冰雪運動，為大眾提供四季皆宜的冰雪娛樂體驗。 關於中國香港滑雪總會

中國香港滑雪總會是香港特別行政區唯一獲國際滑雪聯合會（FIS）及中國香港體育協會暨奧林匹克委員會認可的官方滑雪運動管理機構。總會致力於在香港及大灣區推廣和發展滑雪運動，負責制定技術標準、培訓教練與裁判、選拔及組織香港代表隊參與國際賽事，並推動青少年培訓與大眾參與，是香港滑雪運動規範化、專業化發展的核心領導組織。

