LONGPORT Whale 亮相第19屆亞洲金融論壇 展示多市場、多資產交易解決方案

香港2026年1月30日 /美通社/ -- 2026年1月26日至27日，第19屆亞洲金融論壇（AFF2026）於香港隆重舉行。領先的金融科技品牌 LONGPORT Whale（前 Longbridge Whale，以下簡稱 Whale）以全新品牌形象參展，在「FutureGreen Showcase」展區，向來自全球60多個國家及地區的逾3,600名與會者及金融業界領袖，展示其覆蓋多市場、多資產交易的綜合服務能力。 此次論壇由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦，以「變局中協力，新局中多贏」為主題，匯聚超過150位重量級演講嘉賓，探討全球金融與經濟趨勢，並聚焦資產及財富管理、金融科技、綠色金融等領域的新機遇。

LONGPORT Whale 專注於為證券公司、銀行、家族辦公室及各類金融機構，提供覆蓋多市場、多資產的交易解決方案。基於自主研發的雲原生微服務架構，Whale已通過數千萬筆真實交易驗證，目前為全球超過100家機構提供服務。 是次展會上，Whale 重點展示了其連結全球主要金融市場、整合多類型資產的一體化交易能力，以及高效的跨市場服務能力。其服務對象廣泛，不僅涵蓋各類型券商，更擴展至家族辦公室、銀行等各類提供交易服務的金融機構。在交易類別方面，Whale 的解決方案除支援港股、美股等證券交易外，更覆蓋美股期權、虛擬資產及財富管理等多元業務領域，助力機構客戶把握全球市場機遇。

Whale CEO 仲華表示，「很高興 Whale 能參與亞洲金融論壇。香港一直是我們重視且持續深耕的市場。科技是 Whale 不變的基因，我們致力以技術驅動，緊貼市場趨勢，伴隨金融機構業務發展，提供具前瞻性及可擴展的交易解決方案。」 關於LONGPORT Whale LONGPORT Whale 專注為證券經紀公司、銀行、家族辦公室及各類金融機構，提供覆蓋多市場、多資產的交易解決方案。平台基於自主研發的雲原生微服務架構打造，具備毫秒級響應能力，並經數千萬筆真實交易的持續驗證，兼顧高性能與金融級穩定性。目前，LONGPORT Whale 已為全球逾 100 家機構提供支援多市場、多資產交易的核心解決方案。

LONGPORT Whale 的穩定運行與持續演進，源於堅實的全球技術與團隊基礎。團隊匯聚來自新加坡、香港的資深金融管理者，以及多家全球 TOP 科技企業的技術專家，在證券交易系統與金融基礎設施領域擁有深厚積累。 目前，LONGPORT Whale在香港特別行政區、新加坡、美國及泰國等地設有辦公室。憑藉突出的自主研發能力，團隊多次獲得國際權威機構頒發的金融科技創新獎項。 公司網站： https://longportwhale.com View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/longport-whale-19--302674767.html SOURCE LONGPORT Whale