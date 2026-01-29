見證AI科技落地，AWE2026將於3月在上海召開

上海2026年1月30日 /美通社/ -- 過去幾年，中國家電及消費電子企業的驚艷表現引起了全球的矚目，在AI 科技飛速發展背景下，3月中國企業將「本土出戰」，在展現全球家電及消費電子最新科技趨勢的AWE2026上發布科技新品。

以「AI科技•慧享未來」為主題，AWE2026將於2026年3月12-15日在上海新國際博覽中心和上海東方樞紐國際商務合作區展區同步舉辦，雙展區已面向全球專業觀眾和產業人士開放注冊。AWE2026展出面積17萬平米，1200余家品牌，參觀人數預計將突破20萬人。