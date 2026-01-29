BIRKIN INTERNATIONAL HOTEL任命李冠賢為新任總經理

馬來西亞馬六甲2026年1月30日 /美通社/ -- Birkin International Hotel（馬六甲）自2026年1月起任命李冠賢(Kevin Lee Kuan Hsien)為總經理。此舉標誌著這家奢華酒店在進入首個完整運營年度之際，將深耕馬來西亞及東盟市場，開啟全新增長階段。 李冠賢擁有逾20年酒店業領導經驗，曾供職於洲際酒店集團(IHG)等國際品牌，以及中國台灣地區和馬來西亞的多家獨立奢華酒店。他負責過酒店開業籌備、運營管理、財務扭虧為盈以及多物業協調等工作，專注於卓越運營與團隊建設，以親力親為的領導風格和敏銳的商業頭腦著稱，擅長系統整合與財務優化。

Birkin International Hotel是由台灣企業亞昕國際開發股份有限公司(YeaShin International Development Co Ltd)投資開發的首家馬來西亞奢華酒店。該地標性項目擁有526間客房，價值達5億馬來西亞林吉特。酒店設計與賓客體驗根植於馬六甲深厚的歷史底蘊，其建築靈感源自娘惹文化，客房陳設選用本土文化元素，各餐廳均提供地道的本土風味美食。 自2025年7月盛大開業以來，Birkin International Hotel已獲得業界重要認可。2025年，酒店被Luxury Lifestyle Awards評為「馬來西亞馬六甲最佳新開業奢華酒店」，同年11月又獲得馬來西亞旅遊、藝術及文化部頒發的權威「五星級認證」。

此次任命彰顯了酒店致力於長期價值創造、專業管理、系統整合及團隊建設的決心。李冠賢表示：「我的願景是將Birkin International Hotel打造成馬六甲首屈一指的奢華酒店，這需要一支上下一心、權責分明、結果導向的精英團隊作為後盾。」 面對馬六甲競爭激烈的奢華酒店市場，李冠賢指出，清晰的定位、始終如一的服務和卓越的信譽是Birkin International Hotel破局的關鍵。他表示：「我們的目標是將Birkin打造成馬六甲一流的酒店品牌，這離不開始終如一的運營和日復一日地做好基本工作。」

李冠賢還強調，將弘揚馬六甲多元文化特色，稱這是這座城市最珍貴的財富。他指出，Birkin International Hotel以娘惹文化為靈感的設計理念和選用本土食材烹製的地域美食，說明真正的文化尊重不僅體現在美學層面，更在於為本地及國際賓客創造地道體驗。 Birkin International Hotel的主要客源為馬來西亞本地賓客，其次為新加坡、中國大陸及台灣地區遊客，來自印尼、印度和西方市場的客流量也在呈增長態勢——這彰顯了酒店在區域休閒及商務旅客群體中的吸引力正在不斷提升。 可持續發展始終是Birkin International Hotel運營方向的關鍵支柱。李冠賢指出：「可持續發展應切實可行且可衡量。在保持服務質量的同時，我們專注於從能效管理到廢棄物減量等負責任的日常運營。」

展望未來，李冠賢對馬六甲旅遊業發展勢頭充滿信心，他提到了該市的聯合國教科文組織世界遺產地位、「Visit Melaka 2.0」計劃以及政府的持續投資。他重申了Birkin International Hotel支持重大活動、接待會展賓客，並提供世界一流酒店服務以彰顯娘惹文化設計和馬六甲多元文化特色的承諾。 談及酒店未來規劃時，李冠賢思路清晰。他總結道：「未來三到五年，Birkin International Hotel將因穩健的業績表現、財務穩定性以及對員工的培養而獲得認可。我們的成功將通過回頭客數量、優秀的團隊以及在馬來西亞市場的穩步增長得到印證。」

在李冠賢的領導下，Birkin International Hotel將提升馬六甲酒店服務標準，助力該市成為頂尖的旅遊目的地。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/birkin-international-hotel-302674052.html SOURCE Birkin International Hotel