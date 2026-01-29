德高貝登及港鐵公司攜手舉辦的港鐵*及機場快綫廣告 Media Sales Summit 2025「NOW to NEXT - Beyond Limits: Shaping the Future of OOH Innovation」

注入卓越創意及數碼互動元素 超越界限 重新定義戶外廣告 引領行業未來 香港2026年1月30日 /美通社/ -- 由獨家承辦港鐵*及機場快綫廣告的德高貝登有限公司（JCDecaux Transport，「德高貝登」）與港鐵公司攜手舉辦的「MTR* and Airport Express advertising Media Sales Summit – NOW to NEXT- Beyond Limits: Shaping the Future of OOH Innovation」已於2025年12月1日假九龍W酒店圓滿舉行。峰會匯聚業界精英、廣告客戶、廣告公司、創意及創新科技夥伴，共同探討戶外廣告（OOH）的未來發展，特別聚焦程序化數碼戶外廣告（pDOOH）及創新技術的突破與應用。

港鐵*及機場快綫廣告：香港戶外媒體 (OOH) 重要創新平台 作為香港最繁忙的交通工具，港鐵*及機場快綫廣告憑藉龐大的網絡覆蓋及高觸及率，已成為品牌有效針對目標受眾的重要戶外媒體，透過卓越的平台和創新的互動推廣活動，強化品牌影響力。我們透過舉辦是次 Media Sales Summit，展示港鐵*及機場快綫廣告如何引領行業趨勢，推出多項全新戶外廣告產品及解決方案，包括程序化數碼戶外廣告（pDOOH）及綠色廣告方案，進一步提升媒體效益及可持續發展表現。

峰會以「NOW to NEXT: Beyond Limits」為主題，透過一系列精彩演講、專題分享及高峰論壇，深入探討如何結合創新科技與數據驅動策略，突破戶外廣告既有框架，打造更高效、更具互動性戶外廣告的未來。 以創新及數據驅動未來OOH生態 德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君小姐（Ms Shirley Chan）於開幕致辭中表示，是次峰會全面展示了港鐵*及機場快綫廣告平台在產品開發及媒體優化的最新成果，體現我們持續在創新與創意戶外廣告解決方案上的投入。她指出，港鐵*及機場快綫廣告已發展成為香港首屈一指的戶外廣告媒體平台，不僅在科技層面不斷革新，更成為品牌與受眾建立深層次聯繫的重要橋樑。

港鐵公司總經理-商務劉偉明先生（Mr Andy Lau）在致辭中強調，港鐵*及機場快綫廣告正透過創新技術及目標客群數據，推動廣告平台的全面升級。他指出，程序化技術結合精準受眾定位，有助廣告客戶在不同站點與時間段實現更具效率及回報的媒體投放，進一步提升廣告投資價值。 廣告生態演變：從數碼化到數據驅動 以「Beyond Limits: Shaping the Future of OOH Innovation」為題的主題環節中，德高大中華區執行主席黃漢釗先生（Mr Stephen Wong）深入剖析新一代廣告生態系統及其核心價值，分享在廣告數碼化及消費者數據策略上的實戰經驗。 他闡述如何透過創意與創新的結合，提升廣告投放效率、加強與乘客的互動，並協助品牌實現廣告效益最大化，為在場嘉賓提供具前瞻性的策略啟示。

隨後，港鐵公司總媒體及業務發展經理馮靜婷女士（Ms Teresa Fung）分享港鐵於車站廣告設施升級及數碼化方面的重大投資，並展示港鐵與德高貝登緊密合作，如何持續優化乘客的互動體驗。她亦介紹多個應用人工智能（AI）及創新技術的實例，說明如何實現與乘客的即時有效的互動，啟發與會者對未來創新應用。 創意 × 科技：拓展戶外廣告體驗邊界 Uth Creative 創辦人兼行政總裁蘇偉民先生（Mr Desmond So）於「創意戶外廣告探索」分享環節中，展示多個突破性及極具創新意念的戶外廣告策略及創作意念。他以新穎而具顛覆性的創意案例，說明如何利用空間、動線及互動設計，為受眾帶來全新視角效果及體驗，進一步強化品牌與戶外媒體之間的創意與革新的聯繫，為在場嘉賓帶來嶄新的靈感。

其後，NielsenIQ 董事總經理譚名雅小姐 (Ms Mandy Tam)基於數據分析，分享了港鐵*和機場快綫乘客的消費偏好及行為模式。作為最高曝光率的交通廣告形式，港鐵*及機場快綫廣告有效觸及最多的目標客群，並且被大多數乘客所看見，超越其他交通工具，因此成為戶外廣告的重要選擇。廣告客戶正積極推動多元化戶外廣告策略以擴大觸及率，而港鐵*及機場快綫廣告仍然是最受歡迎、最廣泛被接觸的戶外廣告投放形式，成為香港戶外廣告媒體中不可或缺的一部分。

pDOOH 專題論壇：靈活、精準與可量度的未來 在「程序化數碼戶外廣告（pDOOH）廣告解決方案」專題討論環節，VIOOH 中國區行政總裁陳傳洽先生 (Mr Calvin Chan)、WPP Media 副總裁葉建業先生（Mr Kenny Ip）及 The Trade Desk 高級總監盧國彥先生（Mr Alex Lo）就 pDOOH 的發展前景展開深入交流。 多位嘉賓從靈活性、影響力及效率等角度，分享 pDOOH 如何透過即時數據分析及程序化購買技術，根據地點、時間及受眾行為動態調整投放策略，協助港鐵*及機場快綫廣告客戶靈活應對市場變化。他們亦分享早前港鐵*及機場快綫廣告具代表性的投資回報率（ROI）成功案例，解構消費者旅程，探討程序化投放如何有效推動轉化率（Conversion）。討論同時延伸至2025年 O2O 多渠道整合策略的實際應用場景，以及對2026年市場走勢的前瞻分析，為廣告客戶提供具操作性的建議。

星級嘉賓現身：線上線下互動加乘品牌效應 峰會尾聲，特邀星級嘉賓雲浩影小姐驚喜現身，分享其於港鐵站親身與個人戶外廣告裝置「打卡」的體驗。她表示，透過港鐵*及機場快綫廣告的廣泛覆蓋，品牌不僅能有效提升知名度，更可結合社交媒體互動及明星效應，將線上線下體驗緊密融合，打造更具參與感及話題性的獨特互動體驗及傳播效果。 攜手業界開拓更多創新及創意可能 是次峰會圓滿結束，標誌著港鐵*及機場快綫戶外廣告正邁向數據驅動、科技賦能及創意引領的新里程。德高貝登與港鐵公司將繼續攜手，結合國際視野與本地洞察，持續推出創新媒體產品與解決方案，與廣告客戶及合作夥伴共同塑造及開拓更多未來戶外廣告的可能。

