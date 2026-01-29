Pepperstone橫掃全球外匯大獎：四項重量級殊榮強勢開啟2026年

CompareForexBrokers首席執行官兼研究主管 Justin Grossbard表示：「Pepperstone在交易者最為重視的核心領域中均獲得最高評分，持續樹立全球在線交易的新標桿。」

澳大利亞墨爾本2026年1月30日 /美通社/ -- 全球差價合約(CFD)交易服務商 Pepperstone（激石）以四項國際重量級大獎 強勢開啟2026年，進一步鞏固其作為領先在線經紀商的行業地位。新年伊始，Pepperstone獲得的主要獎項包括：

交易卓越的「四冠」勝利

「年度最佳外匯經紀商」獎項充分肯定了Pepperstone在交易執行、點差水平及客戶服務方面的綜合領先優勢，而「最佳MT4外匯經紀商」則突顯其基於全球最受歡迎外匯交易平台所打造的卓越交易體驗。

在英國市場，「最佳點差投注經紀商」獎項表彰了Pepperstone在多元化交易策略方面的前沿實踐，同時為客戶提供靈活、穩定的全球市場准入。

此外，Pepperstone還榮獲ForexBrokers.com頒發的「同類最佳交易費用」獎項，進一步彰顯其在保持高質量服務的同時，持續為客戶提供超低交易成本的承諾。