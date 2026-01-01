德生科技亮相灣區AI峰會，共築產業創新生態

香港 - 2026年1月30日 - 1月27日，第二屆國際人工智慧產業場景創新應用院士峰會暨2026灣區AI產業創新生態大會在粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地舉行。本屆峰會以「智驅前沿·場景賦能」為主題，由粵港澳大灣區（廣東）創新創業孵化基地與國際人工智慧產業聯盟（AIIA）聯合主辦，匯聚5位院士及300餘位產業代表，德生科技（股票代码：002908.SZ）作為支持單位受邀參會，共同探討AI前沿趨勢與場景創新機遇，為灣區高品質發展注入智慧動能。



峰會期間，陳曲應邀出席「AI賦能大健康閉門論壇」，與國際醫學與生物工程院院士張元亭、俄羅斯自然科學院院士丁顯平等多位權威專家，以及來自醫院、生物醫藥企業、投資機構和行業協會的代表齊聚一堂，聚焦「產、學、研、投」融合，探討AI在醫療健康領域的創新應用與產業落地路徑。



會上，德生科技副總經理陳曲發表《AI重構醫療數據新時代》主題演講。她指出，當前醫院普遍面臨系統林立、數據孤島等痛點，在政策驅動、技術趨勢與業務低效三力交匯變革要求下，德生科技通過架構「1+3+N」數據底座，融合多模態數據湖、大模型及AI能力，打造覆蓋數據採集、治理、服務到智能應用的全鏈路閉環，助力醫院提升臨床效率、實現管理智能化與科研創新，推動電子病歷評級、互聯互通測評等政策目標高效落地。



頒獎環節上，德生科技憑藉在AI技術研發、場景落地與產業賦能方面的突出表現，獲評為2025年度「人工智慧創新標杆企業」。這不僅是對公司技術創新實力的認可，更體現行業對其推動AI與民生服務融合實踐價值的充分肯定。



本屆峰會聚焦前沿趨勢與產業落地，凸顯場景創新在AI發展中的關鍵作用。作為民生服務數位化服務商，德生科技將持續攜手AIIA及行業夥伴，深化「人工智慧+民生服務」探索，持續優化模型能力，強化AI場景應用落地，為人工智慧產業創新生態建設持續貢獻力量。

