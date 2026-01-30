雅特力-KY(6907)今正式上櫃，深耕高效能 MCU 核心技術，布局全球智慧化應用新藍海

雅特力-KY為矽智財(IP)大廠智原科技之轉投資公司，是一家專注於32位元微控制器(MCU)的晶片設計公司，致力於推動全球市場的創新趨勢。雅特力-KY主要研發採用ARM® Cortex®-M4/M0+核心的MCU產品，採用55nm/40nm的製程技術，，並持續推進 28nm 先進製程開發，提供兼具高效能和高可靠度的晶片，並專注於中高階應用，產品廣泛的應用在工業及馬達控制、消費性電子、電源管理、商務、車載、智能家居等各種領域，並成功打入國際知名品牌供應鏈，產品品質與性能深獲市場肯定。

隨著智慧聯網、智慧家電、工業自動化持續擴展，以及AI運算需求延伸至更多應用場景，將進一步推升整體市場需求，帶動MCU產業呈現穩健成長趨勢。根據Research Nester報告指出2025年微控制器市場規模為394.8億美元，預計到2035年將超過1,042.8億美元，2026年至2035年的複合年增長率將超過10.2%。2026年，微控制器的產業規模估計為431億美元，顯示MCU市場已邁入高成長軌道，具備強勁的發展動能，且將持續穩定攀升。

雅特力-KY 2025年全年累積營收為16.7億元，年增2%，展現穩固的營運基礎與市場競爭力。展望未來，雅特力-KY將持續深耕MCU核心研發技術，強化海外市場布局，透過精準掌握智慧化應用興起所帶來的龐大市場機遇，雅特力-KY將憑藉其技術積累與前瞻部署，在這波全球智慧化浪潮中，鞏固競爭優勢，進而實現長期且穩健的業績成長。