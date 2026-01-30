申請前先準備：Accolade IP發布中小企 IP 文件與時程完整清單

香港2026年1月30日 /美通社/ -- Accolade IP 官方網站發布《中小企業申請知識產權前必備文件與準備要點》指南與實用檢核清單，協助中小企一次完成申請主體身份、技術／創作證據、權利鏈與授權、格式要求、檢索記錄及優先權證明等多項準備工作。Accolade IP 旨在降低補件與駁回風險，確保提件流程順暢、高效。 Accolade IP 行政總裁侯家俊指出:「充足而準確的前期準備，有助確保申請流程更順暢，並有效降低被核駁或要求補件的風險。」 為何釋出此指南 中小企業在知識產權（IP）申請階段常見障礙包括：文件不完整、格式不一、時程把握不足，以及跨境佈局準備不全。本指南提供可直接套用的檢核清單與國際時程標準，幫助企業提前盤點、減少錯漏，提升申請成功率。

指南重點與結構 本指南共分三大類，涵蓋專利、外觀設計、商標與著作權／營業秘密，並附詳細檢核清單與國際時程表。結構如下： 專利申請 核心結構：說明書、權利要求書、摘要與正式附圖。

身份與主體資料：發明人／申請人資訊、公司登記證明。

技術證據：研發記錄、樣品與測試數據。

優先權文件：申請巴黎公約或PCT相關文件（如適用）。

保密紀錄：研發保密協議（NDA）與內部控管流程。 外觀設計（工業設計） 視圖組：正、背、左、右、俯、仰、立體等完整視圖。

線條規則：符合陰影與破折線標準。

圖說與重點描述：設計特徵、創新重點。

商標、著作權與營業秘密 商標：圖樣清晰、商品／服務清單（Nice第45類）與檢索報告。

著作權：原始檔案、版本紀錄與律師見證。

營業秘密：NDA、存取權限、加密與備份紀錄、員工保密培訓。 申請前實用檢核清單（可直接套用） 以下檢核項目可複製到 Excel、Word 或專案管理工具，確保提交前逐項確認。 申請主體 個人：身分證／護照影本 公司：公司登記證明、商業登記資料、地址與聯絡人

專利 說明書、權利要求書、摘要、正式附圖 發明人與申請人資訊 研發記錄／測試數據 保密協議與內部控管 優先權文件（巴黎公約／PCT） 授權或讓與書、代理委任書

外觀設計 完整視圖組合 符合陰影、破折線規則之附圖 設計重點描述

商標 商標圖樣檔案 商品／服務清單（Nice分類） 檢索報告 使用證據規劃 代理委任書、異議應對策略

著作權 原始檔案與版本紀錄 作者與僱傭關係證明 律師見證與授權／讓與文件

營業秘密 NDA原件 存取管控政策 加密與備份紀錄 員工保密培訓及稽核制度

國際申請 Paris公約／Madrid／PCT時程表 翻譯計畫與預算表 各法域格式差異對照表



關鍵時程 Paris公約優先權：專利／新型12個月；外觀設計與商標6個月。

PCT國際專利：進入指定國階段30／31個月。

Madrid商標：提交初步申請後18個月完成全球審查。

Nice分類覆核：每10年更新一次，建議隨時檢查最新版本。 常見風險與避免方式 事先公開導致新穎性喪失 建立發 表審查流程，以NDA作為披露門檻。 文件與圖式不一致 由具資 格代理進行形式與實質審查，確保內容格式一致。 優先權逾期 採用里 程碑甘特圖與提醒系統追蹤12／6／30（或31）個月關鍵節點。

善用生態資源與官方平台 WIPO平台：Madrid／Nice檢索工具與PCT Applicant's Guide（來源：WIPO）。

香港特區知識產權署（IPD）：提供免費一對一諮詢服務。

歐盟知識產權局（EUIPO）：可查詢 DesignView（設計檢索）及 eSearch plus（商標/設計/權利人等資料查詢）

USPTO Global Dossier： 提供對參與主管機關（目前以 IP5 為主）之同族專利申請 dossier 資訊（含 file histories／審查資訊）的一站式查閱。 Accolade IP 提醒 提早進行檢索及可專利性／可註冊性評估，能有效降低補正、駁回成本。建議遵循代理人與法務團隊建議，使用合規工具進行Hash計算（優先SHA-256），並送交VirusTotal或內部情資平台進行動態分析。

結論 中小企業只要依照本指南檢核清單，預先備妥申請主體資料、技術／創作證據、權利鏈與代理委任文件，並嚴格遵循Paris及PCT的關鍵時程、Nice分類與Madrid系統規範，即可大幅降低缺件、補正與駁回風險，提升知識產權申請效率與成功率。 關於 Accolade IP Accolade IP 提供商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利等全方位註冊與管理服務；支援草擬與審閱授權／保密協議（NDA）、技術轉移協議與知識產權審核，並就跨境保護策略提供顧問與落地支援。我們擁有覆蓋180+地區的合作網絡，並在新加坡與中國內地（深圳、北京）設有業務據點，致力協助企業將創意轉化為資產，以 IP 促進業務增長。

根據 Corsearch 全球商標資料庫（2018–2023）統計，Accolade IP 在香港特別行政區商標註冊申請量連續5年排名第一；同期間在新加坡排名第二、在澳門特別行政區位列首三位。此外，其台灣地區商標月度申請量亦躋身排行榜前20名 。 官網／下載連結：https://www.accoladeip.com/hk/tc/from-idea-to-asset-go-global-with-one-click-the-essential-small-business-ip-checklist-chinese/ View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/accolade-ip-ip--302674819.html SOURCE Accolade IP