商業動向
出版：2026-Jan-30 13:13
更新：2026-Jan-30 13:13
申請前先準備：Accolade IP發布中小企 IP 文件與時程完整清單

香港2026年1月30日 /美通社/ -- Accolade IP 官方網站發布《中小企業申請知識產權前必備文件與準備要點》指南與實用檢核清單，協助中小企一次完成申請主體身份、技術／創作證據、權利鏈與授權、格式要求、檢索記錄及優先權證明等多項準備工作。Accolade IP 旨在降低補件與駁回風險，確保提件流程順暢、高效。

Accolade IP 行政總裁侯家俊指出:「充足而準確的前期準備，有助確保申請流程更順暢，並有效降低被核駁或要求補件的風險。」

為何釋出此指南

中小企業在知識產權（IP）申請階段常見障礙包括：文件不完整、格式不一、時程把握不足，以及跨境佈局準備不全。本指南提供可直接套用的檢核清單與國際時程標準，幫助企業提前盤點、減少錯漏，提升申請成功率。

指南重點與結構

本指南共分三大類，涵蓋專利、外觀設計、商標與著作權／營業秘密，並附詳細檢核清單與國際時程表。結構如下：

專利申請

  • 核心結構：說明書、權利要求書、摘要與正式附圖。
  • 身份與主體資料：發明人／申請人資訊、公司登記證明。
  • 技術證據：研發記錄、樣品與測試數據。
  • 優先權文件：申請巴黎公約或PCT相關文件（如適用）。
  • 保密紀錄：研發保密協議（NDA）與內部控管流程。

外觀設計（工業設計）

  • 視圖組：正、背、左、右、俯、仰、立體等完整視圖。
  • 線條規則：符合陰影與破折線標準。
  • 圖說與重點描述：設計特徵、創新重點。
商標、著作權與營業秘密

  • 商標：圖樣清晰、商品／服務清單（Nice第45類）與檢索報告。
  • 著作權：原始檔案、版本紀錄與律師見證。
  • 營業秘密：NDA、存取權限、加密與備份紀錄、員工保密培訓。

申請前實用檢核清單（可直接套用）

以下檢核項目可複製到 Excel、Word 或專案管理工具，確保提交前逐項確認。

  • 申請主體
    • 個人：身分證／護照影本
    • 公司：公司登記證明、商業登記資料、地址與聯絡人
  • 專利
    • 說明書、權利要求書、摘要、正式附圖
    • 發明人與申請人資訊
    • 研發記錄／測試數據
    • 保密協議與內部控管
    • 優先權文件（巴黎公約／PCT）
    • 授權或讓與書、代理委任書
  • 外觀設計
    • 完整視圖組合
    • 符合陰影、破折線規則之附圖
    • 設計重點描述
  • 商標
    • 商標圖樣檔案
    • 商品／服務清單（Nice分類）
    • 檢索報告
    • 使用證據規劃
    • 代理委任書、異議應對策略
  • 著作權
    • 原始檔案與版本紀錄
    • 作者與僱傭關係證明
    • 律師見證與授權／讓與文件
  • 營業秘密
    • NDA原件
    • 存取管控政策
    • 加密與備份紀錄
    • 員工保密培訓及稽核制度
  • 國際申請
    • Paris公約／Madrid／PCT時程表
    • 翻譯計畫與預算表
    • 各法域格式差異對照表
關鍵時程

  • Paris公約優先權：專利／新型12個月；外觀設計與商標6個月。
  • PCT國際專利：進入指定國階段30／31個月。
  • Madrid商標：提交初步申請後18個月完成全球審查。
  • Nice分類覆核：每10年更新一次，建議隨時檢查最新版本。

常見風險與避免方式

  1. 事先公開導致新穎性喪失
  2. 建立發表審查流程，以NDA作為披露門檻。
  3. 文件與圖式不一致
  4. 由具資格代理進行形式與實質審查，確保內容格式一致。
  5. 優先權逾期
  6. 採用里程碑甘特圖與提醒系統追蹤12／6／30（或31）個月關鍵節點。
善用生態資源與官方平台

  • WIPO平台：Madrid／Nice檢索工具與PCT Applicant's Guide（來源：WIPO）。
  • 香港特區知識產權署（IPD）：提供免費一對一諮詢服務。
  • 歐盟知識產權局（EUIPO）：可查詢 DesignView（設計檢索）及 eSearch plus（商標/設計/權利人等資料查詢）
  • USPTO Global Dossier： 提供對參與主管機關（目前以 IP5 為主）之同族專利申請 dossier 資訊（含 file histories／審查資訊）的一站式查閱。

Accolade IP 提醒

提早進行檢索及可專利性／可註冊性評估，能有效降低補正、駁回成本。建議遵循代理人與法務團隊建議，使用合規工具進行Hash計算（優先SHA-256），並送交VirusTotal或內部情資平台進行動態分析。

中小企業只要依照本指南檢核清單，預先備妥申請主體資料、技術／創作證據、權利鏈與代理委任文件，並嚴格遵循Paris及PCT的關鍵時程、Nice分類與Madrid系統規範，即可大幅降低缺件、補正與駁回風險，提升知識產權申請效率與成功率。

關於 Accolade IP

Accolade IP 提供商標、版權、工業設計、實用新型與發明專利等全方位註冊與管理服務；支援草擬與審閱授權／保密協議（NDA）、技術轉移協議與知識產權審核，並就跨境保護策略提供顧問與落地支援。我們擁有覆蓋180+地區的合作網絡，並在新加坡與中國內地（深圳、北京）設有業務據點，致力協助企業將創意轉化為資產，以 IP 促進業務增長。

根據 Corsearch 全球商標資料庫（2018–2023）統計，Accolade IP 在香港特別行政區商標註冊申請量連續5年排名第一；同期間在新加坡排名第二、在澳門特別行政區位列首三位。此外，其台灣地區商標月度申請量亦躋身排行榜前20名 。

官網／下載連結：https://www.accoladeip.com/hk/tc/from-idea-to-asset-go-global-with-one-click-the-essential-small-business-ip-checklist-chinese/

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/accolade-ip-ip--302674819.html

SOURCE Accolade IP

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
