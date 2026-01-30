中小企負責人必讀：一文掌握商標、專利、版權與外觀設計的保護策略

香港2026年1月30日 /美通社/ -- Accolade IP 官方網站推出《中小企負責人的知識產權（IP）全方位指南》，以簡明、可操作的框架，協助中小企業主與初創團隊一次掌握商標、專利、版權、工業設計與商業秘密的保護重點與決策流程。透過本指南，企業可避免常見誤判，將創新成果轉化為具體且可持續的商業優勢。

「知識產權（IP）指由創意、創作或發明所產生的無形成果……對於中小企或初創而言，IP資產——例如品牌名稱、標誌、專有程式及客戶清單——往往是企業最具價值、但最容易被忽視的資產。」

— Accolade IP 行政總裁侯家俊