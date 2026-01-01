世界網球一姐 ARYNA SABALENKA 綻放天然鑽石般的多面璀璨

世界排名第一的女子網球選手Aryna Sabalenka登上《Tatler》一月刊雙封面閃耀亞洲多地（圖片源自《Tatler Hong Kong》）

Aryna Sabalenka佩戴來自Claudia Ma Fine Jewellery高級珠寶，18K黃金鑲嵌的天然彩鑽耳環、鑲嵌在白珊瑚及18K白金底座上的黃色心形天然鑽石戒指、18K白金天然鑽石網球手鏈（圖片源自《Tatler Hong Kong》）

Aryna Sabalenka佩戴來自Carnet Jewellery的Fleur d'Or Blanc系列以鉑金、白金及黃金打造，並鑲嵌白色與黃色天然鑽石項鍊（中）（圖片源自《Tatler Hong Kong》）

香港 - 2026年1月30日 - 世界排名第一的女子網球選手Aryna Sabalenka，近日以嶄新姿態登上《Tatler》一月刊雙封面，一改賽場上淩厲果斷的運動形象，展現優雅從容的另一面。A Diamond is Forever 𢹂手高級珠寶品牌 ——Claudia Ma Fine Jewellery、Carnet Jewellery 及HEARTS ON FIRE，以天然鑽石珠寶，配搭高級時裝，為Sabalenka打造多個時尚造型，展現多面璀璨魅力。她眼神從容、姿態鬆弛，天然鑽石高級珠寶的光芒恰如其分地烘托出她的獨特氣質一一不張揚，卻自有分量。這組封面同步亮相於香港、台灣、新加坡、馬來西亞、印尼及菲律賓等亞洲多地《Tatler》版本，Sabalenka以真實的自我，詮釋了「風格即態度」。剛於2026年WTA布里斯本站奪冠、並以破紀錄戰績結束2025賽季的Sabalenka，完美融合時尚鋒芒與運動自信。 她的堅韌實力與獨特風格，與天然鑽石承載的特質相呼應——歷經時間與壓力淬鍊、方能綻放真實璀璨的光芒，成就堅不可摧的內在力量。在封面造型中，Aryna Sabalenka佩戴來自Claudia Ma Fine Jewellery的天然鑽石高級珠寶——一對18K黃金鑲嵌的花式切割天然鑽石耳環、一枚鑲嵌在白珊瑚和18K白金底座上的黃色心形天然鑽石戒指，以及一條以18K白金打造的天然鑽石網球手鏈，盡顯其自信的獨特氣質。在另一封面中，Aryna Sabalenka佩戴了Carnet Jewellery的Fleur d'Or Blanc系列以鉑金、白金及黃金打造、並鑲嵌白色與黃色天然鑽石項鍊，彰顯她自由不羈、個性鮮明的時尚態度。Aryna Sabalenka的冠軍之路，猶如天然鑽石的誕生——歷經地底深處的壓力與漫長時光，終以璀璨姿態呈現世人眼前。 她曾面臨危及職業生涯的發球危機， 2022年一度因此陷入自我懷疑，其後通過技術與心理重塑於2023年澳網突破瓶頸，首奪大滿貫單打冠軍並登頂世界第一。 2024年，她強勢衛冕澳網與美網冠軍，彰顯了如同天然鑽石般的堅韌。 她坦言道：「我也有狀態低迷、感到疲憊的時候，但我從未停下。 正因如此，在艱難的賽季中奪冠時，那份激動才無以言表——它最真實地證明，即便身處低谷，我依然可以強大。 」值得一提的是，Sabalenka佩戴的Hearts On Fire Inside/Out系列天然鑽石珠寶，以其內外皆璀璨的切工呼應了她忠於自我的態度——不掩飾鋒芒，亦不迴避脆弱，在每一次折射間流露真實光芒。球場上，她是擊球時速達129公里的「猛虎」，爆發力強勁且無所畏懼。 球場外，她則擁抱生活的多面節奏。 Aryna Sabalenka在視頻系列《Aryna's Arena》中，向粉絲展示了真實的幕後訓練與日常飲食，她也坦然分享了賽場失利后的真實情感。 在社交媒體上，她樂於呈現自己的時尚、旅行與生活趣味，同時也清醒地守護私人邊界，在表達與內斂間找到平衡。Aryna Sabalenka深信外在風格是內在力量的表達，因此喜愛通過天然鑽石珠寶來彰顯個人風格。 她分享道：「大家或許熟悉我的賽場形象，但我同樣享受盛裝時刻，那是我大膽、柔美的另一面。 我的時尚哲學在於調和力量感與舒適度，並為其注入華麗點綴。 若我能轉型為設計師，我的美學理念將是創造充滿力量、自信與獨特個性的風格。 」從父親第一次牽著她的手走進球場，到如今屹立世界之巔，Sabalenka以十年光陰詮釋何謂步履不停、夢想不熄。 她的故事彷彿與天然鑽石的誕生悄然呼應——璀璨光芒總在時間與壓力的交織中凝聚，非凡成就必定源自矢志不渝的打磨與堅守。 這不僅是一位冠軍的成長歷程，更是一顆宛如天然鑽石般的靈魂，在歲月中自我淬鍊、持續閃耀的傳奇。