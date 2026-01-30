蘇伊士中標香港污泥脫水合同 助力打造亞洲最大岩洞污水處理廠新標杆

香港2026年1月30日 /美通社/ -- 近日，蘇伊士獲得香港特別行政區政府渠務署（下稱「渠務署」）授予「搬遷沙田污水處理廠往岩洞」污泥脫水系統設備供應合同。該項目將由蘇伊士負責實施，所採用的污泥脫水技術是其與長期合作夥伴Bucher Unipektin AG[1]逾十五年的協作開發而成。該合同的服務範圍涵蓋沙田岩洞污水處理廠污泥脫水系統的設計、設備供應以及交付。 這座新設施將於2030年完工，旨在建成全亞洲規模最大的人工岩洞污水處理廠之一。通過緊凑型設計和先進工藝標準，沙田岩洞污水處理廠將優化利用土地資源，為香港的永續、綠色基建樹立新標杆。

應對污水處理需求、紓緩土地壓力的嶄新岩洞污水處理廠 目前服務約70萬人口的沙田污水處理廠已運作逾四十年。隨著設施需要進行現代化工程，渠務署決定不僅應對設施老化的挑戰，同時亦著力解決土地嚴重短缺的問題，並改善周邊社區環境。 渠務署啟動「搬遷沙田污水處理廠往岩洞」工程，包括建造約14公頃主體岩洞、上游污水收集系統等。此舉將提升香港市民的整體福祉：這個項目將有助於控制氣味。岩洞作為天然屏障，可阻隔和減弱異味。洞內的異味源也將被密封，並配備專用除臭設施；同時有助於騰出土地，可釋出28公頃土地，供其他發展用途。

蘇伊士與布赫集團的長期技術合作，為香港岩洞污水處理廠的營運提供支持 針對岩洞設施空間有限、進出受控及嚴格的安全要求等特點，蘇伊士將為項目提供16套成熟的Dehydris™ Twist污泥脫水系統。該系統全封閉、高度自動化，有助於在有限的空間内實現更安全的運作，並減少操作人員的風險。其緊湊型設計能減少25%的佔地面積，從而為岩洞内其他關鍵設施的佈局提供更大靈活性。 Dehydris™ Twist污泥脫水方案已在蘇伊士於法國、意大利、澳大利亞及中國內地等多個全球項目中成功驗證其可靠性與穩定性。在香港，約85%人口使用海水沖廁，因此污水的鹽度較高，通常介於5,000至6,000毫克/升之間，這種情況會影響污泥脫水的效能。

為驗證這一系統在當地環境下的實際表現，Dehydris™ Twist污泥脫水方案已在香港進行了長達數年的先導測試。先導測試結果顯示，系統表現穩定，能將污泥含固率從約3%提升到至少30%，大幅減少後續處置總量和運輸成本。預計系統每年產出脫水污泥約12萬公噸，將有助於能源回收，並助力香港實現循環經濟與碳減目標。 Bucher Unipektin AG首席執行官Daniel Schneider在談及支持該項目的長期技術合作時表示：「作為蘇伊士Dehydris™ Twist污泥脫水系統的一部分，Bucher HPS技術於沙田岩洞污水處理廠的應用，標誌著一個重要的里程碑，這也彰顯了市場對先進生物污泥脫水方案日益增長的需求。我們的技術在效率與永續性方面樹立了新標準，展現了現代污水處理可實現的成果。毋庸置疑，此項創新將在支持永續和經濟高效發展上發揮關鍵作用，無論是在快速發展的東南亞市場，抑或在全球其他地區皆然。」

蘇伊士集團國際業務執行副總裁彭奕龍表示：「這次獲選為岩洞污水處理廠提供污泥脫水核心技術，是蘇伊士融合全球經驗、為香港創造本地價值的重要實踐。在粵港澳大灣區，我們數十年來始終致力於提供永續的環境解決方案——在香港運營兩座污水處理廠優化水環境；在澳門提供優質服務保障供水安全；在廣東以先進工業污水處理方案支持產業綠色升級。我們將繼續發揮在水務與固廢資源管理方面的專長，與各界攜手推動大灣區邁向更綠色、更具韌性、更永續的未來。」

[1] Bucher Unipektin AG布赫集團旗下子公司 關於蘇伊士 面對日益嚴峻的環境挑戰，160多年來，蘇伊士集團一直致力於提供保障和改善民生的基礎服務，並憑藉其創新且富有韌性的解決方案，為客戶提供水務和固廢服務。集團在40個國家的4萬名員工積極與客戶攜手合作, 為他們在資產和服務的全生命週期創造價值, 並推動其低碳轉型。2024年，蘇伊士集團為全球6800萬人生產飲用水，為4400多萬人提供環境衛生服務；通過污水和固廢處理轉化生產8太瓦時的能源。2024年蘇伊士集團的營收為92億歐元。更多資訊請瀏覽官網： www.suez.com 。

蘇伊士約70年前進入亞洲市場，起步於東南亞，繼而擴展至中國發展已逾50年。蘇伊士在亞洲有逾6500名員工，已建成超過 600 座水廠和污水處理廠。集團與各地市政和工業客戶的合作項目遍布30多個主要城市和地區，為逾2500萬人和 23個工業園區提供水務和固廢資源管理服務。