尚至醫療集團及香港健康基金會 攜手呈獻首屆「香港樂杖行 2026」 中國建設銀行(亞洲)全力支持

活動現已接受公眾報名

一項突破性的全城健康運動，假座添馬公園舉行，

旨在向5,000名參加者推廣具科學實證的北歐式健走益處 香港2026年1月30日 /美通社/ -- 尚至醫療集團(「Virtus」)及香港健康基金會聯合宣佈，將攜手舉辦首屆「香港樂杖行 2026」，中國建設銀行(亞洲)(「建行(亞洲)」)全力支持。這項大型健康盛事將於2026年3月1日(星期日)在金鐘添馬公園舉行，是本港首次舉辦大規模的北歐式健走活動。 這項突破性的運動企劃旨在向香港社區推廣北歐式健走(Nordic Walking) - 一項已獲廣泛科學實證支持的健康運動。活動共設三個組別，迎合不同年齡及體能水平人士的需要，總名額5,000人。活動現已接受公眾報名，請前往 Virtus Integrated Passions (VIP) 官方網站登記。憑建行(亞洲)信用卡/建行龍卡信用卡繳付報名費更享85折優惠。

活動提供三種不同距離的路線選擇，確保活動的多元性及共融性，包括300米組、1公里及5公里組，所有路線均沿海旁而設。為確保所有參加者都能享有安全及愉快的體驗，活動當日將採用分批出發安排。 尚至醫療集團行政總裁潘耀堅先生表示：「我們非常榮幸能將『香港樂杖行』付諸實行，這是我們『Virtus Integrated Passions』平台的核心項目。這不僅是一項單日活動，更是一場可持續健康運動的開端。北歐式健走是一項具科學實證、適合所有人的全身運動。我們的目標是透過舉辦18區賽前工作坊及持續的社區計劃，賦予數以千計的市民力量，主動邁向更健康的身心狀態，為持久的健康變革奠定基礎。」

建行(亞洲)副行長陳麗明女士表示：「建行(亞洲)貫徹『以客戶為中心』的理念，在致力提供專業全面的銀行及財富管理服務的同時，亦關注客戶的身心健康。北歐式健走是老少皆宜的活動，能增強心肺功能、肌肉力量及協調性，同時通過團隊參與，更能促進社交互動和心理健康。建行(亞洲)全力支持『香港樂杖行2026』，為香港社區帶來這項有益身心的新興運動，助力推動香港的大型體育盛事百花齊放。」 香港健康基金會主席何繼良醫生表示:「預防性健康是建構繁榮社會的基石。『香港樂杖行』展示了醫療機構、企業夥伴和社區組織之間的多方持份者協作，如何能有效推動正面公共衛生效益的典範。我們的職責是確保贊助資金得到策略性分配，以創造一個世界級、安全且具影響力的活動。我們相信這次健步行將啟發各年齡層的市民擁抱更積極活躍的生活方式。」

樂杖行由國際樂杖行協會 (International Nordic Walking Federation (INWA))創立，是一項實證為本的運動。透過使用特別設計的健走杖，能讓全身高達90%的肌肉投入運動。與普通步行相比，它能提升超過20%的卡路里消耗，並對心血管健康、身體姿勢及精神健康帶來顯著益處。 本次活動是一項全面的協作，由新興運動協會負責推行地區活動，中國香港樂杖行總會提供技術諮詢，並由 R2Gather 負責活動後勤管理。 活動詳情: 日期: 2026年3月1日(星期日)

2026年3月1日(星期日) 地點: 香港金鐘添馬公園

香港金鐘添馬公園 組別:

300米組



1公里組



5公里組

報名日期 : 活動現已接受公眾報名延至 2026 年 2 月 22 日截止

活動現已接受公眾報名延至 官方網站: https://www.virtusintegratedpassion.com/

關於尚至醫療集團:

尚至醫療集團是領先的醫療服務提供者，致力於在亞太區提供創新及實證為本的方案，以提升大眾的身心健康。其「Virtus Integrated Passions」平台專注於透過便捷的生活方式介入及社區聯繫，推廣預防性健康。 關於香港健康基金會:

香港健康基金會為一所非牟利機構，專注於推廣公共健康及福祉。基金會透過策略性夥伴合作及資源分配，支持並組織各類鼓勵預防性健康措施及促進社區福祉的活動。 關於中國建設銀行(亞洲):

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司(「建行(亞洲)」)是中國建設銀行股份有限公司在香港地區的全功能綜合性商業銀行服務平台，是建行集團海外業務旗艦。建行(亞洲)擁有多功能牌照，業務涵蓋零售銀行服務、商業銀行服務、企業銀行服務和金融市場服務等，在人民幣業務、金融科技、跨境服務、綠色金融等領域具備行業領先優勢。透過建行集團在內地及香港的龐大網絡和多元化的服務渠道，建行(亞洲)向個人、企業及機構客戶提供全方位、一站式綜合金融解決方案。始終秉承「以市場為導向、以客戶為中心」的經營理念，建行(亞洲)以綜合化經營平台為基礎，以金融科技為核心驅動力，以創新發展為引領，為廣大社會公衆提供高效、安全、嶄新的智慧銀行服務。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/--2026--302674939.html SOURCE 香港健康基金會