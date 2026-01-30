熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Jan-30 18:40
更新：2026-Jan-30 18:40
PR Newswire

《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告發佈

分享：

南京2026年1月30日 /美通社/ -- 1月30日，在江蘇省南京市舉辦的人文經濟學研究成果發佈會上，新華社江蘇分社發佈《人文經濟學的江蘇實踐》智庫報告。該報告全文約3.3萬字，共五個部分，深入闡述人文經濟學江蘇實踐的特色底蘊、非凡氣韻、生成之道、發展旨歸與能級躍升。

江蘇人文鼎盛與經濟繁榮相伴相生、相得益彰，是研究人文經濟學的典型樣本。「多元一體、和而不同」的文化格局成為江蘇人文精神的鮮明標識，也為持續的經濟與社會創新提供了精神資源。

adblk4

報告認為，解碼人文經濟學江蘇實踐，在於讀懂其間的融通與辯證關係：一方面，文化賦能激活發展動力，「四千四萬」精神、蘇州「三大法寶」等凝聚起強大向心力，崇文尚德、求精務實、開放包容等價值共識引領經濟發展，文化產業與其他產業融合共進形成新的經濟增長點；另一方面，經濟資源與技術的創新加持、經濟形態的迭代升級、經濟要素的聚合與創新，不斷煥新文化內涵；最終實現物質文明與精神文明齊頭並進的時代風貌。

報告指出，人文經濟學的江蘇實踐始終把增進人民福祉、促進人的全面發展作為出發點和落腳點。江蘇持續將一般公共預算支出的75%以上用於民生；構築全民終身教育體系；公眾對生態環境的滿意度持續保持90%以上。

adblk5

該報告由江蘇省委宣傳部、新華社江蘇分社、新華社中國經濟信息社江蘇中心聯合出品。

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302674979.html

SOURCE 江蘇省委宣傳部

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk6 madblk6

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務