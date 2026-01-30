Bybit憑借全棧式Solana協同效應，在2026年助力SKR實現10倍增長行情，推動Penguin早日上線，驅動bbSOL收益優勢領跑

阿聯酋迪拜2026年1月30日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit ，憑借其前瞻視野、對Solana的全面覆蓋以及與該網絡的深度融合，已確立其在Solana領域的領先平台地位。隨著Solana在2026年延續鏈上爆發式增長勢頭、模因幣（Memecoin）市場復甦以及質押資金流入創歷史新高，Bybit的集成式全棧策略創造無與倫比的協同效應。

引領Solana浪潮：Bybit在Solana主導領域佔據絕對優勢

Solana在新的一年裡表現強勁，一月中後期SOL幣價格漲幅超過16%，伴隨網絡活躍度飆升、穩定幣市值創新高以及模因幣市場復甦，其作為2026年頂級模因幣發行平台的地位，得以進一步鞏固。

憑借針對Solana的全棧策略，Bybit助力用戶在捕捉收益的同時，通過Byreal和bbSOL無縫切換至收益生成策略。領先的Solana項目在Bybit各接入點享有完整曝光，通常遵循「Bybit Alpha和Byreal + 現貨市場上市 + bbSOL流動性質押」的閉環模式，充分釋放Bybit與Byreal交易者及bbSOL持有者的盈利和收益潛力。