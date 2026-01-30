BTCC 代幣化貴金屬交易量創新高，銀價走強帶動單日成交達 3.017 億美元

立陶宛維爾紐斯2026年1月30日 /美通社/ -- 全球歷史最悠久的加密貨幣交易所 BTCC 表示，隨著全球市場波動加劇、投資人轉向傳統避險資產，平台的代幣化貴金屬期貨交易對於 2026 年 1 月 27 日 創下單日交易量 3.017 億美元的歷史新高。

1 月 27 日貴金屬交易量排名

白銀（SILVERUSDT） ：2.45 億美元，占貴金屬總交易量逾 81%

：2.45 億美元，占貴金屬總交易量逾 黃金（PAXGUSDT、XAUTUSDT、GOLDUSDT）：合計 5,670 萬美元

上述數據顯示，BTCC 於 2026 年 1 月 27 日的貴金屬總交易量達 3.017 億美元，創下平台歷史新高。

此一里程碑反映出交易行為的明顯轉變，隨著總體經濟不確定性升高，交易者積極尋找因應風險的投資產品。代幣化白銀交易量的急速攀升，亦與工業需求預期回溫，以及地緣政治緊張局勢下的避險配置趨勢相符。