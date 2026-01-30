Bybit、Mantle和Byreal攜手合作，通過Mantle Super Portal在Solana上拓展對$MNT的CeDeFi服務接入

阿聯酋迪拜2026年1月30日 /美通社/ -- Bybit、Mantle和Byreal正式宣佈推出Mantle Super Portal，這是Mantle的原生跨鏈基礎設施，通過將$MNT拓展至Solana，實現各生態系統間的資金無縫流動，從而解鎖更強大的中心化去中心化金融 (CeDeFi) 服務接入。 通過此次整合，用戶可以通過統一介面將$MNT從乙太坊跨鏈至Solana，在Byreal平臺將流動性部署至Solana的原生去中心化金融(DeFi)市場，並參與Bybit Alpha的交易及激勵計劃，從而實現鏈上流動性與交易所流動性之間的持續互通。 此次推出Mantle Super Portal是Mantle多鏈分發戰略的關鍵里程碑，使$MNT成為連接乙太坊Layer 2流動性、Solana DeFi及中心化交易所基礎設施的跨生態系統資產，同時推動達成Mantle作為領先分發層的更廣泛的使命——讓傳統金融、現實世界資產與鏈上市場融為一體。

Mantle Super Portal：現實世界與互聯網資本市場資金流動的基礎設施 Mantle Super Portal是Mantle跨鏈基礎設施的核心支柱，專為實現$MNT在各生態系統間快速、資本高效、可靠、低摩擦的流動而打造。 Mantle Super Portal通過單一介面替代複雜的操作，將$MNT轉化為原生可交互操作資產，使用戶能夠以跨網路一致的安全性和執行效率，獲取鏈上流動性。 隨著Mantle Super Portal現在正式上線，用戶可以： 在乙太坊和Solana之間直接跨鏈轉移$MNT

獲取Solana的原生DeFi流動性，無需面對碎片化的操作流程

在鏈上環境和基於交易所的環境中，實現資金的無縫部署

隨著Mantle持續鞏固其作為現實世界資產(RWA)應用領域的領先區塊鏈的地位，Mantle Super Portal將這一主題拓展至單一網路之外，使$MNT能夠無縫融入傳統金融(TradFi)與DeFi資本市場——這兩大市場彙聚了流動性、關注度與執行效率。 $MNT通過Byreal拓展至Solana的DeFi經濟體系 隨著Mantle Super Portal的推出，$MNT現已在Byreal上線。Byreal是由Bybit孵化的Solana原生去中心化交易所。流動性提供者可以將$MNT存入MNT-USDC交易池，並在未來三個月內分享96,000枚$MNT的激勵獎勵。此次整合使$MNT能夠直接參與Solana高輸送量的DeFi金融環境，享受低手續費、快速結算和深度鏈上流動性的優勢。

通過將$MNT拓展至Solana，Mantle加速強化其作為分發層的角色——在無需讓流動性或用戶體驗碎片化的前提下，讓現實世界價值與最活躍的鏈上互聯網資本市場緊密連接。 Emily Bao, Founder of Byreal and Head of Spot at Bybit表示：「Byreal為$MNT等跨鏈資產提供了天然的承載平臺。隨著$MNT在Solana上線，用戶既能獲取極具競爭力的鏈上收益，又能為跨生態系統的更深層次、更高效的流動性貢獻力量。」 Ramzy Ali, DeFi Growth Lead, Solana Foundation說：「Solana的設計初衷是為大規模互聯網資本市場提供支持——實現所有資產在鏈上一周七天24小時全天候、全球範圍內的價格發現。通過Mantle Super Portal的整合，用戶能夠利用Solana的DeFi生態系統，將資產接入專為速度、流動性和全球參與設計的高度可組合市場。」

Bybit Alpha為$MNT打造連接中心化金融(CeFi)與DeFi的一體化體驗 與此同時，Bybit Alpha將支持$MNT交易及激勵計劃，並通過Mantle Super Portal實現完整的Solana鏈存取款功能。 用戶可以在Bybit現貨交易平臺和Alpha平臺上交易$MNT，參與激勵活動與交易競賽，並享受交易手續費優惠。Bybit的整合構建了一個持續運轉的「資本飛輪」——通過提供中心化流動性層來補充鏈上活動，使用戶能夠同時獲取DeFi收益、交易所級獎勵以及資本效率。 Emily Bao, Founder of Byreal and Head of Spot at Bybit表示：「Bybit Alpha的設計初衷是挖掘具有真正實用性的早期機遇。在Solana上支持$MNT，使用戶能夠在Byreal的鏈上收益與Bybit的交易激勵之間無縫切換，所有操作均在一個互聯的資金迴圈中完成。」

推進Mantle的多鏈分發戰略 隨著Mantle Super Portal、Byreal和Bybit Alpha的協同運作，$MNT現在能夠通過單一集成框架在乙太坊、Solana及中心化交易平臺間實現跨鏈流通。這一統一架構在確保流動性深度、執行品質與用戶體驗不受影響的前提下，實現資金的高效流動。 此次拓展可以強化Mantle作為Layer 2基礎設施、Solana DeFi市場與CeFi平臺之間的連接層的角色，使$MNT的應用場景全方位覆蓋鏈上活動與基於交易所的活動。 Emily Bao, Key Advisor at Mantle說：「此次推出Mantle Super Portal是Mantle多鏈願景中的關鍵一步。通過讓$MNT在Mantle、Solana和Bybit之間實現無縫流通，我們正在拓展其現實世界的用例，並鞏固Mantle作為鏈上金融分發層的角色。」

