根據 BCG、Heidrick & Struggles 及 INSEAD 的全球研究，新興市場的企業董事會正面對一個不確定性顯著加劇的新時代

根據多場圓桌會議及對全球新興市場逾 100 位資深企業董事的深入訪談，報告特別指出，當前的不確定性與傳統風險有所不同。 不確定性不再只是偶發或可預測，而是出現更廣泛的影響範圍、更迅速的變化，並愈來愈多源自「未知的未知」事件，令傳統的預測及風險管理方法難以應對。 報告指出，新興市場的企業董事會正同時承受來自全球及本地層面的多重壓力。 地緣政治緊張、貿易受阻及科技變化等國際衝擊並非取代本地挑戰，而是使其進一步加劇，對不少仍在發展中的企業管治體系構成更大壓力。

儘管面對上述挑戰，報告指出當中存在可加以改進的機遇。 不少企業董事會正加強企業管治基礎，包括釐清職責、風險監督及應變計劃，同時亦更著重於建立信任、文化及整體行為表現。 透過這些「硬性」和「軟性」手段相互配合，使企業董事會在不確定性達到高峰時，仍能保持穩健、團結一致和具前瞻性的視野。 研究亦指出，新興市場的企業董事會在企業層面以外，亦可發揮其獨特而重要的角色。 透過與監管機構、政策制定者及同業機構進行具建設性的交流，企業董事會可協助提升行業市場的管治標準、增強制度韌性，並與各持份者建立信任。 在此過程中，企業管治不再只是企業責任，而是對經濟及社會穩定作出貢獻。

BCG 董事總經理兼資深合夥人和該公司土耳其辦事處主席 Burak Tansan 表示： 「在一個『長期不確定性』的時代，有效的企業管治不僅取決於正式的流程，更關乎企業董事會的組成架構，以及董事會議的辯論質素。 企業董事會若能結合多元背景與獨立性，並在策略與行業層面的專業能力之間取得平衡，以及獲得及時而高質素的資訊支援，將更有利於及早洞察新興風險與機遇。 因此，根據企業的策略重點，定期更新董事會組成架構，對維持穩健的企業管治非常重要。」

就該報告的研究結果發表意見時，Heidrick & Struggles 芝加哥辦事處合夥人兼全球行政總裁及董事會業務組成員的 Jeremy Hanson 表示：「現今董事會所處的營運環境中，不確定性已不再是例外，而是一項常態。 這項研究強調，能夠同時兼顧紀律性、前瞻視野及建設性挑戰的企業管治，變得愈來愈重要。 建立有助於具建設性討論與決策的環境，其重要性前所未有。 董事會與企業正學習利用不同界線與觀點的互動交流發揮企業力量。 這就是新的現實狀況，尤其對新興市場的董事會而言，在複雜環境中仍能保持穩健、團結一致並具前瞻性的視野，正日益成為韌性與長期價值的重要來源。

INSEAD 企業管治中心策略高級副教授兼學術主任 Annet Aris 補充表示：「在高度不確定與複雜的環境下，董事會的管治不應僅停留於被動監督，而需進一步進行更深層次的學習、對話及參與。 透過以目的與價值觀為決策基礎，同時保持對多元觀點的開放態度，董事會能建立在不可預測的環境中強健發展所需的韌性。」 報告最後提出了一個實用框架，旨在協助董事會評估自身面對高度不確定性時的準備程度。 該框架引導董事會從三個層面評估其管治表現：結構與流程等硬性手段、信任與行為等軟性手段，以及企業以外、對生態系統所承擔的責任。 綜合這些要素，可為董事會在日益複雜且充滿不確定性的環境下尋求更有效的管治提供路線圖。

