商業動向
出版：2026-Feb-01 06:55
更新：2026-Feb-01 06:55
PR Newswire

加拿大支持成立全新的國防安全與韌性銀行

倫敦2026年2月1日 /美通社/ -- 國防安全與韌性銀行 (Defence, Security and Resilience Bank，DSRB) 發展小組的聲明：

DSRB 開發小組對加拿大財政部長的聲明表示歡迎。該聲明確認了加拿大在建立「國防安全與韌性銀行」方面的領導地位。

加拿大的領導地位反映盟友之間的共識：當前加強國防與安全，不僅需要增加開支，亦需要具備支援行業規模擴張、供應鏈韌性，以及長期能力的融資架構。 國防安全與韌性銀行的成立，旨在透過改善國防與安全生態系統中負擔得起且可預測的融資渠道，以應對上述挑戰，同時與現有的國家及多邊機構協作。

DSRB 開發小組正與加拿大及其他志同道合的國家緊密合作，共同支持該銀行的建立，包括其設計、治理及營運框架，以確保其能滿足參與國及其行業的需求。

 

 

Cision View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302675655.html

SOURCE Defence, Security and Resilience Bank (DSRB) Development Group

