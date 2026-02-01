DOCOMO 與 Aduna 達成合作協議 攜手推動全球網絡 API 擴展

東京2026年2月1日 /美通社/ -- NTT DOCOMO 公司與 Aduna 今日宣布，雙方已於2026年1月29日正式簽署合作協議（下稱「該協議」）。 是次合作將令 DOCOMO 為國際市場開發的網絡應用程式介面（Network API）可透過 Aduna 的平台提供。 這兩間公司的合作，將致力於加速全球 API 生態系統的擴展，以回應日益變化的行業需求。 透過 API 提供流動網絡功能，近年在全球逐漸普及，成為企業應對防詐騙及安全數碼認證等關鍵問題的有效方法。 在 CAMARA1 框架的支持下，流動網絡營運商正開發並對外提供標準化 API 解決方案，以應對關鍵的安全需求。 Aduna 作為這些標準化 API 的全球整合平台2，為全球多個營運商提供單一的集中式接入點，幫助加快生態系統的採用，並簡化企業的大規模整合工作。

作為開拓新收入來源的其中一環，DOCOMO 參與了 GSMA Open Gateway3 計劃，並自2025年6月起與 Aduna 展開合作，透過整合模式擴展基於網絡 API 的服務。 透過該協議，DOCOMO 的先進網絡 API 預計可透過 Aduna 的全球平台讓全球企業及開發者使用。 是次合作旨在透過 API 支援企業的防詐騙策略，包括號碼驗證和 SIM卡劫持偵測 (SIM Swap detection)，有助企業保護客戶免受帳戶被盜、身份盜用及流動詐騙的影響。 此合作亦為 DOCOMO 開闢了透過全球分銷渠道接觸新客戶群的額外途徑。 兩間公司將憑藉 DOCOMO 的創新能力，以及 Aduna 的全球整合與分銷模式，推動網絡 API 的更廣泛應用，並使企業及開發者得以開發全新、具價值的服務。

NTT DOCOMO 核心網絡設計部高級副總裁兼總經理 Nobuko Hiraguchi 表示：「我們非常高興與 Aduna 簽署這份合作協議。 透過 Aduna 的全球平台提供 NTT DOCOMO 按照國際標準開發的網絡 API，我們相信這次合作將有助創造新價值，提升每位客戶在日常生活的安全性和舒適度。 NTT DOCOMO 將持續推進包括網絡 API 在內的技術發展，為社會及客戶帶來更大價值。」 Aduna 行政總裁 Anthony Bartolo 表示：「Aduna 的成立宗旨，是協助如 DOCOMO 這類電訊營運商將標準化應用轉化為真正的商業價值。 透過將 DOCOMO 的先進網絡 API 連接至全球分銷平台，我們讓全球企業能更快速、更安全地進行創新和大規模應用。 此合作進一步鞏固 Aduna 在亞洲地區的業務，亦反映我們共同致力加速全球網絡 API 經濟發展的承諾。」

1 CAMARA 計劃是由 Linux 基金會推動的開源項目，負責制定營運商網絡 API 的通用規範。 2 整合商指可透過單一的統一平台，讓企業及開發者存取多間流動網絡營運商提供的標準化網絡 API 的機構。 3 GSMA Open Gateway 是由 GSMA 推動的全球行業計劃，旨在促進各流動網絡營運商之間通用網絡 API 的商業化應用。 如需了解更多資訊，請聯絡： NTT DOCOMO Tomita 先生或 Narita 先生

品牌傳訊部

電話：+81 (0)3 5156 1366

傳真：+81 (0)3 5501 3408

關於 NTT DOCOMO

NTT DOCOMO 是日本領先的流動通訊營運商，擁有超過 9,100 萬用戶，並且在 3G、4G 及 5G 流動網絡技術上位居全球領先地位。 DOCOMO 秉承 「Bridging Worlds for Wonder & Happiness」 的理念，積極與全球合作夥伴合作，將業務從流動服務拓展至全方位解決方案，致力提供卓越價值並推動科技與通訊創新，最終促進全球社會的正面改變與進步。

關於 Aduna

Aduna 是由全球多間頂尖電訊營運商與 Ericsson 合作成立的標誌性合資企業，致力透過通用網絡應用程式介面（API），讓全球開發者充分運用網絡資源，加速創新。 其合作夥伴包括 AT&T、Bharti Airtel、Deutsche Telekom、KDDI、Orange、Reliance Jio、Singtel、Telefonica、Telstra、T-Mobile、Verizon 及 Vodafone。 Aduna 的開發者合作平台包括 Google Cloud、Infobip、Sinch 及 Vonage。 透過將全球多間營運商的網絡 API 整合於以 CAMARA 開源計劃為基礎的統一平台，並結合 GSMA 及 Linux 基金會推動的行業倡議，Aduna 提供了一個標準化平台，以促進合作、提升用戶體驗，並推動行業發展。 如欲了解更多關於網絡 API 及 Aduna 的資訊，請瀏覽 adunaglobal.com。

