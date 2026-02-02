廣汽多款車型保值率成績亮眼！實力詮釋「品質廣汽」

北京2026年2月2日 /美通社/ -- 1月27日，中國汽車流通協會和精真估聯合發佈了《2025年度中國汽車保值率報告》，廣汽集團旗下廣汽埃安、廣汽傳祺表現亮眼，傳祺M8、傳祺GS8分別榮獲各細分領域保值率第一，用實力詮釋了「品質廣汽」的價值底氣與市場認可度。

在競爭日益激烈的中國汽車市場，保值率已成為衡量一款車型長期價值與市場口碑的重要標尺。中國汽車流通協會與精真估聯合發佈的保值率報告，多年來，持續精進評估體系，致力讓「保值率」這一指標，成為貫通汽車廠商、經銷商、消費者與政策制定者的「共同語言」。它不僅直觀反映汽車的價值表現，更深度影響消費者的購買決策。