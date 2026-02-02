熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 保暖 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 味美道來 減肥 SIERRA SEA
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
商業動向
出版：2026-Feb-02 08:14
更新：2026-Feb-02 08:14
PR Newswire

廣汽多款車型保值率成績亮眼！實力詮釋「品質廣汽」

分享：

北京2026年2月2日 /美通社/ -- 1月27日，中國汽車流通協會和精真估聯合發佈了《2025年度中國汽車保值率報告》，廣汽集團旗下廣汽埃安、廣汽傳祺表現亮眼，傳祺M8、傳祺GS8分別榮獲各細分領域保值率第一，用實力詮釋了「品質廣汽」的價值底氣與市場認可度。

在競爭日益激烈的中國汽車市場，保值率已成為衡量一款車型長期價值與市場口碑的重要標尺。中國汽車流通協會與精真估聯合發佈的保值率報告，多年來，持續精進評估體系，致力讓「保值率」這一指標，成為貫通汽車廠商、經銷商、消費者與政策制定者的「共同語言」。它不僅直觀反映汽車的價值表現，更深度影響消費者的購買決策。

adblk4

廣汽傳祺以絕對優勢領跑保值率榜單，穩居自主品牌三年保值率第一，多款車型在細分市場中表現亮眼。在MPV市場，傳祺M8以無可爭議的實力位居自主MPV三年保值率榜首，同為MPV陣營核心車型的傳祺M6位居自主MPV三年保值率第三，傳祺E8與傳祺E9包攬了自主插電混動MPV一年保值率冠亞軍，充分彰顯了廣汽傳祺在MPV領域的技術實力與市場認可。在SUV領域，傳祺GS8斬獲自主中型SUV三年保值率第一，傳祺GS3影速位居自主小型SUV三年保值率第三。此外，傳祺影豹與傳祺GA6分別位居自主緊湊型車、自主中型車三年保值率第三和第四，全面覆蓋主流消費場景，滿足不同用戶的價值需求。

adblk5

廣汽埃安同樣展現出卓越的保值實力。埃安RT位居純電動緊湊型車一年保值率第二，埃安Y位居純電動緊湊型SUV三年保值率第三。依托全球唯一的新能源汽車「燈塔工廠」，廣汽埃安保障了產品的「零缺陷、零不良」，2025年，已連續三年蟬聯中國新能源汽車質量第一，保值率與客戶滿意度持續領先。

這一系列亮眼成績背後，是廣汽集團深厚的製造底蘊與嚴苛的品質追求，更是市場對廣汽旗下車型的高度認可。未來，廣汽集團將繼續以科技賦能產品，以用戶為中心，持續提升產品綜合競爭力，為消費者提供更具價值的出行產品與服務，持續引領中國汽車產業高質量發展。

adblk6

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302675814.html

SOURCE GAC

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

關於作家
PR Newswire
作者簡介:

美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
追蹤
查看此作家更多文章
dadblk7 madblk7

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務