加拿大皇家鑄幣廠「紀念黑人歷史」銀幣系列向西非阿丁克拉符號的藝術價值與文化意義致敬

安大略省渥太華2026年2月2日 /美通社/ -- 全國各地慶祝黑人歷史月 (Black History Month) 之際，加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 推出其 2026 年 20 加元精製銀幣——「紀念黑人歷史：阿丁克拉符號」(Commemorating Black History: Adinkra Symbols)，向加納阿肯族 (Akan) 豐富而悠久的祖先文化傳承致敬。這些視覺圖騰傳達了價值觀、諺語及歷史智慧，不僅深刻影響了西非文化，對許多加拿大黑人社群也具有深刻意義。象徵尊重、和平與社群精神的符號，與加拿大標誌性元素相互融合，呈現於這枚啟發人心、純度達 99.99% 的收藏級銀幣之上，並於即日起發售。

加拿大皇家鑄幣廠暫代總裁兼行政總裁 Simon Kamel 表示：「對加拿大皇家鑄幣廠而言，最重要的是我們的硬幣能觸及多元主題，突顯許多視加拿大為家的人的經歷與文化傳承，進而講述一個更完整的加拿大故事。隨着鑄幣廠持續透過特別設計的收藏幣支持黑人歷史月的慶祝活動，我們很高興能藉由展示阿丁克拉符號的藝術與精神，來讚頌許多加拿大黑人族群的西非根源。」