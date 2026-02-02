國際癌症組織攜手合作 回應越南女性癌症患者的治療需要

美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network, NCCN) 正與越南國家癌症醫院 (Vietnam National Cancer Hospital，K Hospital) 合作進行適應性調整地區建議，以應用於乳癌及卵巢癌的治療。 越南河內2026年2月2日 /美通社/ -- 由美國多間頂尖癌症中心組成的聯盟美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®）正與越南國家癌症醫院 (Vietnam National Cancer Hospital, K Hospital) 合作，致力改善治療越南各地癌症患者的成效，以達致一個重要里程碑。相關機構現已發佈適用於越南、涵蓋乳癌及卵巢癌的 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology, NCCN Guidelines®) 適應性調整。此舉展現其致力應對越南女性高發病率的癌症、提升整體醫療護理質素，並加強越南在該地區影響力的承諾。

NCCN 指南 (NCCN Guidelines®) 國際適應性調整 — 因應各地臨床實踐模式、監管狀況及醫療科技而作出適應性調整，可於 NCCN.org/global 或透過 Virtual Library of NCCN Guidelines 應用程式免費查閱。 NCCN 越南卵巢癌指南專家小組主席、越南國家癌症醫院院長、醫學博士與哲學博士 Le Van Quang 教授表示：「我們一直致力於獲取、更新並應用全球最先進的醫學進展，旨在為越南的癌症患者提供最佳的診斷及治療品質。與 NCCN 的合作具有深遠意義，NCCN 指南體現了建基於最新科學證據、並獲國際認可的標準。雙方攜手在越南制定、調整相關指引及將其本地化，標誌着癌症治療水平與全球標準接軌的重要一步。我們相信，越南國家癌症醫院與 NCCN 之間的策略性協議將不斷加深，為培訓、研究及提升越南癌症醫療護理質素奠定穩固基礎。」

乳癌是越南女性最常見的癌症，2022 年新增癌症病例中約有七分之一為乳癌1。在全球，每三名確診乳癌的女性中，便有一名未滿 50 歲。而在東南亞，確診乳癌的女性中，接近一半低於此年齡門檻2。 NCCN 與越南國家癌症醫院於 2023 年首次簽署諒解備忘錄，並隨即展開一項成功的試點計劃。根據 NCCN 非小細胞肺癌腫瘤臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology for Non-Small Cell Lung Cancer)，為越南患者調整及發佈以實證為基礎、結合專家共識的肺癌治療指引。 其後，雙方把肝癌納入合作範疇。隨着最新推出的乳癌及卵巢癌指引，相關適應性調整的總數現已增至四項。 而其他針對大腸癌、胃癌及其他癌症的資源亦將陸續推出。

在適應性調整過程中，NCCN 越南卵巢癌指南的本地專家小組成員，就如何處理懷孕期間的卵巢癌治療提供關鍵資訊。 Quang 教授解釋：「儘管情況並不常見，但懷孕期間出現卵巢癌需要作出複雜的臨床決策。若管理方式未有統一標準，對母親及胎兒均可能帶來高度不良後果。這項新增的治療演算法就手術處理、化療適應症及其時機，以及母胎協調監測，提供了明確的判斷準則。」 NCCN 行政總裁 Crystal S. Denlinger 醫學博士表示：「我們從國際專家獲得的回饋，同樣有助我們提升美國的癌症護理水平，我們很榮幸能夠進行知識交流，推動全球癌症護理在研究、培訓及教育方面的發展。 這些因應地區需要而調整的指引，可作為制定國家級癌症控制規劃 (National Cancer Control Plan, NCCP) 的基礎，並為未來進一步改善越南及全球的癌症治療和能力建設奠定根基。」

目前，NCCN 指南在亞洲、非洲、歐洲及南美洲已推出近 100 項全球適應性調整。NCCN 的相關資源亦已翻譯成超過 70 種語言。如欲了解有關持續合作項目及其如何提升全球癌症護理的更多資訊，請瀏覽 NCCN.org/global。 關於美國國家綜合癌症網絡

美國國家綜合癌症網絡 (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) 是一個非牟利聯盟，由 領先的癌症中心組成，致力於患者護理、研究及教育。 NCCN 致力於界定並推動高質素、有效、公平且可獲取的癌症護理與預防，讓所有人都能享有更美好的生活。 NCCN 腫瘤學臨床實踐指南 (NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology)（NCCN 指南 (NCCN Guidelines®)）為癌症治療、預防及支援服務提供透明、以實證為基礎並結合專家共識的建議。該等指引被公認為癌症管理中臨床方向及政策的標準，亦是現時所有醫學範疇中內容最全面、經常頻密更新的臨床實務指引。 NCCN 患者指南 (NCCN Guidelines for Patients®) 在 NCCN Foundation® 的支持下，為患者及照顧者提供由專家編製的癌症治療資訊，以協助他們作出知情決定並提升自我應對能力。 NCCN 亦推動腫瘤學領域的持續專業教育、全球倡議、政策制定，以及研究合作與出版工作。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 NCCN.org。

1 Giang Nguyen Huong et al. Thirty-Year Trends (1991-2020) in Breast Cancer Incidence Rates: Hanoi, Vietnam. JCO Glob Oncol 11, e2400570 (2025). DOI:10.1200/GO-24-00570

2 Phuong Dung (Yun) Trieu、Claudia Mello-Thoms、Patrick C. Brennan. Female breast cancer in Vietnam: a comparison across Asian specific regions. Cancer Biology & Medicine Sep 2015, 12 (3) 238-245; DOI: 10.7497/j.issn.2095-3941.2015.0034 媒體聯絡人：

