富途囊括芝商所五項殊榮 業界領先地位屢獲認可

香港2026年2月2日 /美通社/ -- 全球領先的證券交易與財富管理金融科技平台——富途控股有限公司（Nasdaq: FUTU）今日宣布，旗下子公司富途證券國際（香港）有限公司（以下簡稱「富途」）在芝加哥商業交易所（以下簡稱「芝商所」）年度評選中一舉奪得五項大獎，充分彰顯其在期貨與期權領域的專業服務能力及市場引領作用。富途多年來為客戶提供多元化的期貨期權交易，受眾面廣，於交易所產品買賣及衍生品投資領域上，屢獲全球一眾交易所及官方及機構首選的認可。

憑藉在用戶體驗與產品創新上的持續突破，富途獲得芝商所頒發多項投資獎項，包括「Innovative Broker」、「Education Motivator」、「F&O Journey Driver」、「Influential Broker」及「Options Mover」, 展現出其在衍生品服務生態中的全面佈局。富途不斷豐富期貨期權產品線，覆蓋港股衍生品、美股期權、指數ETF期權以及芝商所旗下多類期貨產品，並通過自家研發系統及全面的期權交易工具，包括期權分析、期權計算器、及高級訂單功能等，為投資者提供更專業易用、高效順暢的期權交易平台體驗。

富途證券區域總監是俊峯表示：「富途在市場波動的情況下為投資者提供多樣化、靈活且富彈性的投資，一直致力於為香港投資者提供全球一流的交易體驗，協助環球投資者把握更多市場機遇。我們深感榮幸獲得芝商所多項榮譽，這不僅是對富途在產品創新與客户服務方面持續投入的認可，亦激勵我們繼續拓展國際化業務佈局。展望未來，富途將進一步加強與全球主流交易所的協作，優化多元資產配置工具，助力投資者把握全球市場機遇，併為香港國際金融中心的建設注入新動能。」