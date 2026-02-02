SBC Medical所提供經營支援的醫療法人社團菜壽會與中國「大美醫療美容」簽署業務合作協議

聚焦提升湘南美容醫院在中國市場的安全性與技術力認知，推動赴日醫療需求增長 加利福尼亞州爾灣2026年2月2日 /美通社/ -- SBC Medical Group Holdings Incorporated（總部：美國加利福尼亞州，CEO：相川佳之, 以下簡稱「SBC Medical」）宣佈，其經營支援對像、負責運營「湘南美容醫院」的醫療法人社團菜壽會（總部：東京都中央區，理事長：竹田啟介，以下簡稱「菜壽會」），已與以中國上海為據點的上海大美醫療美容門診部有限公司（總部：中國上海市，CEO：於海波，以下簡稱「大美醫療美容」）簽署醫療美容領域的業務合作協議。本次合作旨在通過與大美醫療美容共享菜壽會長期積累的醫療美容專業經驗與診療體系，提升當地醫療服務的整體質量，同時增強中國市場對湘南美容醫院品牌在安全性與高技術力方面的認知度。通過上述舉措，進一步加深對中國醫療環境與需求的理解，並促進中國患者赴日就診人數的增長，從中長期角度拓展收益機會。

大美醫療美容於2021年成立，2022年在上海北外灘區域開業，以約2,200㎡的診療空間為據點，提供扎根當地的醫療美容服務。通過本次合作，計劃逐步推進以下事項：由菜壽會所屬醫師在大美醫療美容的診療體系下，分享有關醫療安全、手術與運營流程、咨詢體制等方面的專業經驗與技術；並促進中日兩國在醫療美容領域的相互理解與人才交流。 本次合作的背景之一，是全球對以醫療服務為目的的跨國就醫行為,「醫療旅遊（Medical Tourism）」關注度的持續提升。根據海外調查機構 FORTUNE BUSINESS INSIGHTS 的數據，全球醫療旅遊市場預計將以年均23.0%的速度增長，並在2032年達到621.8億美元的規模。

在此趨勢下，日本醫療美容憑借其高技術水平、安全性以及細緻周到的咨詢體制，在亞洲地區獲得高度評價，赴日醫療需求持續擴大。湘南美容醫院也順應這一趨勢，持續推進多項舉措，包括：開發支持中文的翻譯應用程序、翻新中文與英文官方網站，以向海外患者提供準確、易懂且安心的醫療信息，打造安心就診環境。重視語言、文化及醫療制度差異的信息傳播與接待體制建設，是發展入境醫療的重要基礎。近年來，赴湘南美容醫院就診的海外訪日患者人數持續增長，自2024年初至2025年末，增長約3倍，充分體現了國際社會對日本醫療美容的高度關注。

上海大美醫療美容門診部有限公司

地址：中國上海市虹口區東大名路1158號3301室

CEO：於海波

業務內容：醫療美容服務的提供 醫療法人社團菜壽會

地址：日本東京都中央區銀座1-3-9 Maruito銀座大樓2層

理事長：竹田啟介

業務內容：涵蓋專業醫療、醫療美容、保險診療及自由診療的綜合醫療服務 SBC Medical Group Holdings Incorporated

SBC Medical Group Holdings Incorporated以先進醫療美容為核心，同時覆蓋皮膚科、骨科、不孕治療、牙科、AGA（脫髮治療）、眼科等領域，為國內外醫療機構提供系統性的經營支援服務。集團旗下擁有多元化的醫療機構品牌，並積極推進醫療旅遊業務以及在美國、亞洲地區的全球化佈局。集團於2024年9月在美國納斯達克（NASDAQ）市場上市，並於2025年6月入選美國股票指數「Russell 3000」。未來將持續以「通過醫療創新提升全球人們的幸福感」為集團宗旨，推動高可信度醫療服務的提供與醫療網絡的擴展。

英文名稱：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上市市場：NASDAQ Global Market

股票代碼：SBC

總部地址：200 Spectrum Center Drive Suite 300, Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川佳之

業務內容：面向醫療機構（綜合醫療美容、皮膚科、牙科、AGA脫髮治療、婦科、不孕治療、眼科、骨科、再生醫療等）的經營支援業務 官網：https://sbc-holdings.com/jp

官方 LinkedIn 頁面：https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

湘南美容醫院（Shonan Beauty Clinic）：https://www.s-b-c.net/

