德州聖大衛醫療中心心律失常研究所是美國首家植入獲美國食品及藥物管理局批准的新型除顫導線的機構

德州奧斯汀2026年2月2日 /美通社/ -- 德州聖大衛醫療中心 (St. David's Medical Center) 心律失常研究所 (Texas Cardiac Arrhythmia Institute，TCAI) 的心臟電生理專家，近日成為全美首批成功植入一款獲美國食品及藥物管理局 (FDA) 批准的新型除顫導線的醫療團隊。該除顫導線為一條具備絕緣設計的專用導線，可連接植入式心臟復律除顫器 (ICD) 或心臟再同步治療裝置 (CRT-D)，將電能傳導至心臟以矯正異常心律。 該除顫導線為全球體積最小、可經導管植入的除顫導線，實現精準傳送並於右心室定位。

首宗手術於 1 月 7 日進行，由 TCAI 的臨床心臟電生理專家 Robert Canby 醫生及 Amin Al-Ahmad 醫生共同完成。 Canby 醫生亦曾參與促成該裝置獲得美國食品及藥物管理局批准的臨床試驗。

TCAI 心臟電生理專家兼行政醫務總監 Andrea Natale 醫生表示：「在治療患者時，安全性與療效至為關鍵。而這項新技術不但讓我們能夠更精準，同時兼顧安全與療效兩者。 這項里程碑彰顯德州心律失常研究所不斷追求創新的承諾，致力提升治療成效，並擴大拯救生命護理服務的可及性。」

導線可感測心跳並將訊號傳送至植入式裝置。該裝置隨後會啟動治療，以矯正或中斷異常快速的心律——亦即心律失常，而該情況可能導致突發性心臟驟停。 現有的除顫導線直徑較大，因而增加日後出現併發症的潛在風險。