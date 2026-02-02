網龍攜手泰國政府推進AI計劃，賦能該國未來人才體系建設

香港2026年2月2日 /美通社/ -- 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司 （「網龍」或「本公司」，香港交易所股票代碼：777）欣然宣佈，本公司聯合旗下子公司EDA（泰國），共同推動一項由泰國政府支持的人工智能（AI）計劃。該計劃通過打造AI驅動的「從學習到就業」（Learn-to-Career）生態體系，打通教育、技能培養與生產力提升的關鍵鏈路，助力泰國打造具備未來競爭力的人才隊伍。 該項合作近日於曼谷正式啟動，體現了在泰國政府日益加大的政策扶持下，AI不僅服務於教育場景，更成為支撐勞動力升級、提升經濟競爭力、推動跨行業長期生產力增長的關鍵引擎。

依託EDA（泰國） 作為本地生態建設者的角色，結合網龍在 AI 驅動學習平台與數字化人才體系搭建領域的全球經驗，本次計劃旨在應對泰國當前面臨的關鍵挑戰：在AI技術加速重塑勞動力市場的背景下，如何實現規模化人才培養與轉型。 簽署戰略合作備忘錄，推進 AI 驅動的人才發展 作為該項計劃的重要組成部分，各方正式簽署了諒解備忘錄（MOU），建立長期合作機制，以系統性推動泰國在 AI 驅動學習、技能評估及人才發展領域的建設。 在泰國高等教育與科研創新部（MHESI）的政策支持下，網龍與 EDA（泰國）將共同開發AI賦能的學習平台、能力測評框架及職業銜接機制，確保泰國的人才培育工作與實際就業需求精准對接。

該諒解備忘錄充分體現了各方的共同承諾：通過將 AI 深度融入「從學習到就業」全流程，確保技能培養成果切實轉化為可量化的生產力提升與就業競爭力增強。 從學習到就業的影響 本次合作的核心在於重新定義AI時代的「就業準備」。不同于將AI視為單一或附加技能，「從學習到就業」 模式將AI嵌入人才發展的全過程——從技能評估、個性化學習路徑規劃，到實際應用與職涯匹配。 該計劃以可量化的成果導向為設計核心，幫助學習者、教育機構與雇主三方精准對接，確保技能培養與不斷演進的就業市場需求保持同步。

全球行業洞察 在活動的專題討論環節中，網龍副董事長兼執行董事梁念堅博士指出， AI 正以前所未有的速度與規模重塑產業格局與社會結構。他表示：「AI的發展日新月異，有時甚至超出我們的預期，政府必須主動發揮引導作用，確保AI的技術紅利能惠及整個社會。」 結合區域發展經驗對比，梁博士指出亞洲的政策驅動型模式有效加速了各行業的AI應用普及。他補充道：「中國自上而下的政策推動模式，已助力 AI 在各個產業廣泛落地，而泰國如今的發展方向同樣令人鼓舞且印象深刻。」

為中小企業創造公平的競爭環境 網龍與 EDA （泰國）亦強調，AI 在提升生產力方面具備「公平化」效應，尤其對構成泰國經濟支柱的中小企業而言意義重大。 梁博士指出：「對於中小企業而言，AI是一個重要的平權工具。它能大幅提升生產力，縮小中小企業與大型企業之間的發展差距。」 通過整合AI賦能的技能框架及更清晰的能力評估標準，該計劃旨在幫助中小企業更高效地獲取具備AI技能的人才，同時讓勞動者的就業能力得到量化體現。 打造可複製的區域示範樣本

合作各方一致認為，這項合作有望成為亞洲其他新興經濟體的可複製示範樣本，展現了在政策支持下，政企合作如何在加速 AI 應用普及的同時，保持對勞動力發展成果的高度聚焦。 展望未來，網龍及EDA（泰國）重申，將持續擴大 AI 賦能學習的覆蓋範圍與可及性，深化跨界協作，建立具備韌性的人才儲備，以支持泰國經濟的可持續增長。 –完– 關於網龍網絡控股有限公司 網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，曾先後在桌面互聯網和移動互聯網時代建立中國領先的網絡遊戲門戶－17173.com和中國極具影響力的智能手機應用分發平台－91無線，覆蓋用戶數以億計。

網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦遊戲，包括《魔域》、《征服》、《英魂之刃》和《終焉誓約》，是中國最具聲譽及知名度的網絡遊戲開發商之一。在過去的十年中，網龍成功地在國內外市場拓展教育科技業務。網龍採取全面擁抱AI新時代的戰略，以「AI+遊戲」和「AI+教育」兩大策略踐行「無限成長」的企業理念。通過打造AI生產中心賦能於業務全局，並與合作夥伴一道打造面向全球學習者的教育元宇宙，網龍致力於在AI新時代再次打造超大型的用戶社區。

網龍的海外教育科技業務子公司Mynd.ai已在美國獨立上市，是全球互動課堂科技領域的領導者。Mynd.ai 的互動平板和軟件產品屢獲殊榮，已在全球126個國家為超過200萬間教室提供產品和服務。