嶺大夥多個機構推出「鯨豚STEAM保育計劃」

逾190名中學生參與製作全球稀有朗氏喙鯨骨骼標本 香港2026年2月2日 /美通社/ -- 逾190位來自全港13所中學的學生將投身長達一年的計劃，親身體驗製作極為稀有的鯨魚骨骼標本，並將於2027年舉行公眾展覽。由嶺南大學（嶺大）科學教研部主辦，聯同香港理工大學、鯨豚生態研究所及香港海洋公園保育基金共同策劃、環境及自然保育基金資助「鯨豚與海洋：STEAM學生大使計劃及鯨豚保育展覽」（項目）於昨日（2月1日）舉行啟動禮。項目以2024年於香港水域發生的一宗罕見的朗氏喙鯨擱淺事件為起點，讓中學生親身參與製作全球其中一種最神秘的海洋哺乳類的骨骼標本，並推動社會大眾關注鯨豚保育及海洋塑膠污染等環境議題。

環境及自然保育基金委員會主席鄭錦鐘博士, SBS, MH, OStJ, JP 在啟動禮致辭時表示：「這個由環境及自然保育基金資助的項目將海洋生態保育事件具體地轉化為一個極具教育意義的計劃，相信項目不但能提高公眾對鯨豚保育和環境可持續性的認識，更能令公眾對海洋生態保育作出深刻的反思。」 漁農自然護理署漁業及海洋護理分署助理署長（漁業及海洋護理）朱振華博士表示：「漁護署一直致力推動海洋保育工作，並相信是次標本製作，能培養年輕人對海洋生態的責任感，提升對漁業及海洋護理的興趣，同時將科學知識轉化為行動，長遠有助維護香港水域的生物多樣性。」

嶺大科學教研部主任及副教授（校長卓越青年學者）王沛欣教授表示：「朗氏喙鯨全球完整標本極少，是研究稀有深海鯨豚的珍貴機會。嶺大很榮幸主辦是次計劃，讓學生透過STEAM跨學科體驗接觸鯨魚標本。我們期望培訓同學從科學、技術、工程、藝術多角度了解海洋保育，成為新生代保育大使，向公眾傳遞保育訊息，讓更多人意識到保護海洋生態的重要性。」 項目為期共兩年，由嶺大科學教研部研究助理教授崔驛選教授主導。首階段會為來自全港13所中學、逾190名學生提供骨骼標本製作的培訓與指導。參加者將協助長達11個月的製作過程，親手處理稀有的鯨骨標本，包括脫脂處理、骨骼狀態測量及紀錄等科學程序，以確保標本的完整性符合展覽和科學研究用途。過程中，學生需定期以系統化方式監測及記錄標本的變化。參加者亦會參與一系列以STEAM為本的體驗式學習活動，包括出席科學和保育講座、到訪研究設施及海洋生物救護中心、實地考察大澳漁村，並進行藝術創作，以培訓參加者成為具備跨學科技能的學生大使，向社區宣傳鯨豚和海洋保育的重要性。

第二階段，項目將於2027年第二及第四季舉辦兩場「鯨豚保育展覽」。展覽將會展出由學生於首階段協助製作的朗氏喙鯨骨骼標本，以及本地物種中華白海豚和江豚的標本，並展示於朗氏喙鯨胃部發現的塑膠帆布袋，向公眾呈現塑膠污染對海洋生態帶來的威脅。展覽期間，學生大使將擔任展覽導賞員，分享他們的親身體驗，向公眾傳遞鯨豚生態及海洋保育訊息。此外，項目開發的朗氏喙鯨數碼3D模型及1:1 3D 打印模型將成為永久教學和科研資源，貢獻予大學教學聯盟 3DTEACH，持續為公眾教育、自然保育工作及學術研究提供長遠的價值。

崔驛選教授表示：「香港每年約有20至50宗鯨豚擱淺個案，主要涉及兩種本地物種，即中華白海豚和江豚。其他鯨豚品種的擱淺事件雖然較為少見，但每年也有數宗個案。棲息於近岸海域的鯨豚物種，如中華白海豚和江豚，特別容易受到人類活動如沿海開發、海上交通及海洋污染的威脅。在擱淺動物的胃部時有發現塑膠和魚鉤等海洋垃圾，被棄置漁網或漁具纏繞的情況也並非罕有。一項研究更曾在一隻於珠江河口擱淺的中華白海豚胃內發現多達145件微塑膠顆粒，凸顯出海洋生態系統中塑膠污染問題的嚴重性。因此我們希望藉是次項目，讓大眾關注鯨豚保育及海洋塑膠污染等環境議題。」

參與項目的中學名單：（按英文字母排序）

拔萃男書院

天主教母佑會蕭明中學

風采中學

香港華人基督教聯會真道書院

救恩書院

喇沙書院

嶺南衡怡紀念中學

保良局羅氏基金中學

聖傑靈女子中學

沙田循道衞理中學

順德聯誼總會梁銶琚中學

基督教香港信義會元朗信義中學

英華書院 有關朗氏喙鯨

朗氏喙鯨，學名Indopacetus pacificus，又稱印太洋喙鯨或熱帶瓶鼻鯨（英文常見名稱Longman's beaked whale），屬於鯨目（Cetacea）喙鯨科（Ziphiidae）。牠們主要生活在太平洋和印度洋開闊的熱帶深海海域，極少於近岸水域出現。截至2021年，全球僅有7具有記錄的完整骨骼標本，牠們因此被廣泛認為是世界上其中一種最神秘和不為人知的海洋哺乳類動物。

