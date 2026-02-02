centralwOrld舉辦泰國最大規模新春慶典

- 「天馬奔騰」主題活動亮相曼谷

曼谷2026年1月30日 /美通社/ -- centralwOrld宣佈舉辦盛大的「centralwOrld 2026新春盛典」活動，進一步鞏固其作為曼谷市中心國家級地標及「節慶之王」的地位。本次慶典將以「天馬奔騰：神駿踏福韻」(Gallop of Tianma: Heaven's Horse, Heaven's Fortune's Rhythm)為主題，在中國傳統文化中寓意力量、好運與繁榮。

本次活動由泰國旅遊局、曼谷市政府及文化部等政府部門與民間機構聯合打造，旨在創造泰國最具標誌性的春節體驗。2026年2月12日至17日，慶典將在centralwOrld廣場集中呈現八大亮點，融合藝術、文化、信仰與國家級演出。