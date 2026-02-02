平安貨幣基金獲聯合國際確認維持「AAAmf」評級

香港2026年2月2日 /美通社/ -- 中國平安保險（集團）股份有限公司（「平安」）旗下離岸資產管理平台——中國平安資產管理（香港）有限公司（「中國平安資產管理（香港）」）欣然宣布，聯合評級國際有限公司（「聯合國際」）確認維持中國平安精選投資基金系列 - 平安貨幣基金（「本基金」）貨幣市場基金的最高評級——「AAAmf」貨幣市場基金（「MMF」）評級[1]。 平安貨幣基金是一隻以美元計價的貨幣市場基金，成立於2021年3月，註冊地位於香港。截至2025年12月31日，本基金規模達60.95億美元，投資者結構多元，在市場同類產品中長期保持領先地位。在Wind與香港中資基金業協會（HKCAMA）聯合發佈的香港離岸中資公募基金業績榜Wind-HKCAMA上，本基金持續位居前列。在最新發佈的2025年三季度榜單中，平安貨幣基金I類-USD累積類别在三年期貨幣市場型基金（美元）業績榜中位列前三[2]。

本基金主要投資於以美元計價和結算的短期存款和優質貨幣市場工具，主要投資目標為尋求按現行貨幣市場利率計算的美元回報。根據聯合國際發佈的新聞稿，「AAAmf」評級反映了本基金具有相當強的提供流動性和保本能力，這得益於本基金管理良好的資產品質、強勁的流動性狀況以及較低的市場風險。 自2025年1月起的審視期內，本基金的信用品質符合聯合國際「AAAmf」的評級MMF的標準 - 資產加權平均信用品質相當於高投資級國際評級（「BBB+」或以上），集中度風險也管理良好；大的風險敞口僅限於信用品質良好的資產。

此外，本基金的流動性狀況良好，每日及每週的流動性充足，滿足投資者對資金流的要求。其加權平均到期日（weighted average maturity）和加權平均期限（weighted average life）分別低於60天和120天，控制了本基金面臨的市場風險。衍生性商品（如果使用）僅用於對沖目的，基金管理人會將非美元計價的投資對沖為美元，以管理重大貨幣風險。 「很高興聯合國際連續三年維持本基金的『AAAmf』評級。」平安貨幣基金經理張紹敏先生表示。「能夠獲得持續肯定，有賴我們對於嚴謹的投資流程、穩健的風險管理，以及流動性與保本能力的長期專注。我們將持續致力為客戶提供更多一流的投資策略及流動性管理工具。」

關於中國平安資產管理（香港）有限公司 中國平安資產管理（香港）有限公司是中國平安保險（集團）股份有限公司旗下中國平安保險海外（控股）有限公司（2318.HK，601318.SH）的全資子公司，成立於2006年。平安資產管理（香港）持有香港證券及期貨事務監察委員會（「證監會」）頒發的第1類、第4類和第9類牌照，分別獲准從事證券交易、就證券提供意見及提供資產管理服務。作為行業領先的資產管理機構，公司具備強大的投資研究和組合管理能力，為客戶提供全球市場股票、固定收益、ETF、結構化產品和另類投資等全方位投資管理解決方案。更多資訊請瀏覽官網：asset.pingan.com.hk（此網站未經證監會審閱）。

重要聲明 : 本新聞稿由平安資產管理（香港）刊發。本新聞稿並非投資要約。投資涉及風險，本新聞稿引用的任何產品（「該產品」）的歷史表現並不能保證未來的收益。受市場波動影響，該產品都有市值波動，以及本金損失的危險。投資者在作出任何投資決策前，應仔細閱讀該產品的銷售檔，以獲取進一步資料，包括風險因素，同時研究自己的財務狀況以及基金的風險情況。如有疑問，請尋求獨立財務及專業意見。有關銷售文件，可流覽平安資產管理（香港）網站。本新聞稿並未經證監會審核。

風險披露 中國平安精選投資基金系列 - 平安貨幣基金（「本基金」）主要投資於由政府、准政府、國際組織及金融機構發行的美元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具（例如投資級別或以上評級的債務證券，或獲評定為投資級別或以上的發行人/擔保人之債務證券）。

本基金價值可反覆波動，並可在一段短時期內顯著下降。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品，並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。

本基金可投資i) 資產支持證券，該等工具通常面對較高的違約、波動及流動性風險；ii) 反向回購交易以及銷售及回購交易，兩者均面臨難以變現抵押品的風險，或抵押品的不準確定價或市場變動而導致出售抵押品的所得款項少於存放於對手方的現金。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險（例如短期債務工具、信貸/交易對手、利率、信貸評級及評級下調、信貸評級機構及估值風險）。

本基金的投資集中於以美元計價及結算短期存款及優質貨幣市場工具。本基金可能更易受到影響美元貨幣市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。本基金的投資亦包括在岸中國債務證券並面臨新興市場風險。

本基金可為對沖目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。

閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閱本基金之銷售檔及產品資料概要（包括風險因素及收費表）以獲得其他資料。 [1] 來源：https://lhratingsglobal.com/ratings-actions/ [2] 來源：Wind萬得Wind-HKCAMA香港離岸中資公募基金業績榜。 View original content:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/aaamf-302675907.html SOURCE 平安資管（香港）