Big Jump SEO Solutions 攜手三大保險理財教育平台　以SEO與AI內容策略推動香港公眾保險與理財知識普及

香港 - 2026年2月2日 - 香港數碼行銷顧問公司 Big Jump SEO Solutions 近日宣布，正式為三個香港具影響力的保險與理財知識網站——MoneyHK101、VHIS101 及 HKVHIS 提供全方位的搜尋引擎優化（SEO）與人工智能（AI）內容策略服務，協助提升網站流量、內容可讀性及教育影響力，助力推動香港市民的金融與保險教育。



這三個平台近年致力於以公平、透明及非推銷導向的方式，為香港市民提供專業、易明的保險與財金資訊，涵蓋從個人意外保險、旅遊保險，到比較政府自願醫保（VHIS）等多個範疇。



Big Jump SEO Solutions 作為香港領先的SEO顧問機構，將運用其在搜尋演算法、內容結構與語意分析方面的專業知識，協助三大平台建立結構化的內容策略，讓用戶更容易透過Google等搜尋引擎找到有價值的理財資訊，同時提升在本地市場的長尾關鍵字表現。



優化教育內容 結合AI分析與人類創作

是次合作計劃的其中一個重點，是結合AI技術及人類專業編輯的「協作式內容創建模式」。Big Jump SEO Solutions 將以自然語言處理（NLP）與內容績效分析工具，協助各網站識別用戶最關注的主題與搜尋意圖，從而規劃文章結構、標題設計及內鏈策略。



同時，網站編輯團隊將扮演內容審核及教育把關角色，確保每篇文章不僅符合搜尋引擎最佳實務（SEO best practices），更保持專業準確、客觀與具教育性。



Big Jump SEO 認為，AI與專業編輯的結合，是未來教育類內容行銷的發展方向。透過資料驅動的洞察，網站不再只是資訊倉庫，而是能夠主動理解使用者需求、引導他們建立正確理財與保障觀念的平台。



助力三大平台提升公信力與長遠影響力

Big Jump SEO Solutions 將針對三個網站的個別特點訂製專案計劃：

