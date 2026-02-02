熱門搜尋:
出版：2026-Feb-02 12:35
更新：2026-Feb-02 12:35
Media OutReach Newswire

Big Jump SEO Solutions 攜手三大保險理財教育平台　以SEO與AI內容策略推動香港公眾保險與理財知識普及

香港 - 2026年2月2日 - 香港數碼行銷顧問公司 Big Jump SEO Solutions 近日宣布，正式為三個香港具影響力的保險與理財知識網站——MoneyHK101VHIS101HKVHIS 提供全方位的搜尋引擎優化（SEO）與人工智能（AI）內容策略服務，協助提升網站流量、內容可讀性及教育影響力，助力推動香港市民的金融與保險教育。

這三個平台近年致力於以公平、透明及非推銷導向的方式，為香港市民提供專業、易明的保險與財金資訊，涵蓋從個人意外保險、旅遊保險，到比較政府自願醫保（VHIS）等多個範疇。

Big Jump SEO Solutions 作為香港領先的SEO顧問機構，將運用其在搜尋演算法、內容結構與語意分析方面的專業知識，協助三大平台建立結構化的內容策略，讓用戶更容易透過Google等搜尋引擎找到有價值的理財資訊，同時提升在本地市場的長尾關鍵字表現。

優化教育內容 結合AI分析與人類創作
是次合作計劃的其中一個重點，是結合AI技術及人類專業編輯的「協作式內容創建模式」。Big Jump SEO Solutions 將以自然語言處理（NLP）與內容績效分析工具，協助各網站識別用戶最關注的主題與搜尋意圖，從而規劃文章結構、標題設計及內鏈策略。

同時，網站編輯團隊將扮演內容審核及教育把關角色，確保每篇文章不僅符合搜尋引擎最佳實務（SEO best practices），更保持專業準確、客觀與具教育性。

Big Jump SEO 認為，AI與專業編輯的結合，是未來教育類內容行銷的發展方向。透過資料驅動的洞察，網站不再只是資訊倉庫，而是能夠主動理解使用者需求、引導他們建立正確理財與保障觀念的平台。

助力三大平台提升公信力與長遠影響力
Big Jump SEO Solutions 將針對三個網站的個別特點訂製專案計劃：

  • MoneyHK101.com：聚焦個人理財與保險比較內容，提供數據導向的內容重構與關鍵字優化，提升用戶體驗與知識深度。
  • VHIS101.com：作為自願醫保資訊的專業平台，專案將優化醫療保險相關長尾關鍵字表現，並以FAQ結構化內容改善搜尋排名。
  • HKVHIS.com：重點在加強其作為「公平、公正、公開」保險知識平台的公信形象，透過AI文本分析與語意匹配技術，擴大對VHIS政策教育內容的覆蓋範圍。
Big Jump SEO 表示，此合作不僅是數位化行銷推廣，更是一項具社會意義的資訊民主化項目，旨在幫助市民獲取準確、客觀及易於理解的保險與理財資訊。

推動可持續的數字教育生態
Big Jump SEO Solutions 發言人表示：「我們希望透過SEO與AI技術，建立一個『知識共創』的媒體生態系統。這不單讓內容更容易被搜尋引擎收錄與傳播，更讓大眾受惠於高品質、誠實中立的保險與理財教育資源。」

他補充：「財務與保險教育的普及，是推動香港邁向更健康金融文化的重要一步。透過這三個平台的努力，我們相信市民能更主動理解保障及投資的重要價值。」

該合作計劃預計於2026年第二季度陸續推出多項新內容，包括AI生成的保險比較指南、關鍵字互動地圖，以及專題教育專欄，旨在讓理財教育真正「生活化」。


Big Jump SEO Solutions

Big Jump SEO Solutions 是一家綜合性的網絡營銷公司，專注於為客戶提供定制的搜尋引擎最佳化 (Search Engine Optimisation, SEO)、內容營銷和網絡廣告解決方案。憑著深入的行業經驗和創新策略，Big Jump 致力於幫助品牌提升網絡能見度，並在線上市場中脫穎而出。

Media OutReach Newswire 是唯一一家專注於亞太與東南亞地區新聞稿發布的全球新聞通訊社，新聞稿發布網絡覆蓋26個國家。擁有 200,000 名記者和編輯數據資料，涵蓋 500 個新聞行業種類、70,000 個媒體機構，以及全球 1,500 個網絡新聞媒體合作伙伴，遍及亞太地區、東南亞、美國和加拿大、中東、非洲、歐洲和英國、拉丁美洲。

