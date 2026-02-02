ZEROVA馳諾瓦科技於 EVCharge Live Thailand 2026 展示全方位能源整合充電解決方案

為亞太地區車隊與市區公共充電量身打造的解決方案，突顯在地化部署與合作 曼谷2026年2月2日 /美通社/ -- ZEROVA馳諾瓦科技（以下簡稱「ZEROVA」或「該公司」）於2026年1月28日至29日舉行的2026泰國國際電動車充電技術展（EVCharge Live Thailand 2026）B13展位上，展出了其全系列直流與交流充電解決方案，聚焦為車隊營運商與市區公共充電網絡打造的 模組化、可彈性擴充的系統化設計。該公司重點介紹了其分體式架構、動態分配技術，以及在東南亞地區不斷擴大的部署版圖，彰顯了其對泰國及該地區市場的長期承諾。

ZEROVA馳諾瓦科技董事長林飛宏表示：「隨著車隊電動化與市區公共充電需求持續增長，運營商需要能夠分階段部署、易於擴充並能適應不同電網條件的解決方案。本次展會期間，我們與多方合作夥伴深入交流，不僅展示模組化充電架構，也透過傾聽需求與深化協作，共同為東南亞市場客製化開發契合區域市場需求的能源整合充電解決方案。」 為車隊與市區需求打造的模組化可擴充系統架構 展會期間，ZEROVA呈現專為高密度車隊營運與市區公共充電場景所設計、可實際部署且具高度彈性的產品與系統組合。其中，DZ480 kW電源櫃作為分體式系統的核心，搭配DD 第三代與 3.5 代充電槍櫃。該架構支援分階段建設、多車同時充電及站點級擴容，無需對電網進行大規模改造。

此外，ZEROVA亦展出 DQ480 kW 與 DS80–120 kW 一體式直流充電樁，以及適用於目的地與商用場域的 AX 系列交流充電平台。此次展示體現了該公司更廣泛的戰略：提供契合泰國獨特運營條件、電網環境及電動車快速普及趨勢的充電與能源整合解決方案。 支援泰國充電網絡的持續擴展 ZEROVA持續深化在東南亞地區、特別是泰國市場的布局。泰國政府計劃於2030年前部署12,000座公共充電設備，並提升泰國在電動汽車供應鏈中的參與度。自2023年進入該地區以來，ZEROVA已於泰國各地完成超100個站點部署，並建立在地服務與支援團隊，提供系統建置、優化與維運等即時技術服務。

透過實際部署經驗，ZEROVA馳諾瓦科技協助在地合作夥伴規劃擴建策略、因應電網限制，並透過 Dynamic Power Distribution動態分配技術與模組化設計提升資本效率。 該公司與泰國當地公用事業單位、充電營運商（CPO）、車隊營運商及能源合作夥伴緊密合作，支持泰國國家級電動車與能源轉型目標，其中亦包含與 泰國電力公司（Provincial Electricity Authority, PEA）的持續合作。 在地洞察，區域策略 ZEROVA針對亞太地區的在地化產品藍圖來自於在泰國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨與印尼的實際營運經驗。其模組化架構、動態分配技術與儲能整合能力，使營運商能在電力受限或空間有限的場域中，滿足高負載、多車同時充電的需求。

2026泰國國際電動車充電技術展亦作為馳諾瓦的重要市場觀察平台。該公司正就新一代充電概念方案收集反饋，包括具備 10 吋操作介面、輸出功率 80–120 kW 的薄型直流充電樁，以因應東南亞市區與車隊應用場景的多元需求。 品牌背後的力量：客製化與深度合作 作為區域策略的一環，ZEROVA馳諾瓦科技持續拓展其在車隊電動化及充電站運營商生態系中的角色，不僅是硬體供應商，更是完整能源整合解決方案夥伴。透過結合充電系統、儲能與智慧能源管理能力，協助客戶因應電網變動與電動車快速普及所帶來的挑戰。

ZEROVA作為各品牌背後的力量，提供 ODM 與 JDM 客製化全方位能源整合充電解決方案，讓合作夥伴可依需求調整系統設計、使用者介面與部署模式，支援公用事業、能源公司、CPO 、車隊與汽車產業夥伴打造具差異化的充電體驗。 更多解決方案與合作資訊，請參閱馳諾瓦官方網站。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/zerova-evcharge-live-thailand-2026--302675956.html SOURCE 馳諾瓦科技