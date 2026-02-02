Bybit與Block Scholes報告指出：隨著市場對美聯儲政策前景重新定價，加密貨幣短期波動率飆升

比特幣跌至約81,000美元，較其2025年10月6日創下的126,100美元高位下跌超過30%，而乙太坊甚至跌破2,700美元，遠低於3,000美元這一關鍵心理價位。從年初至今表現來看，比特幣和乙太坊分別下跌超過5%與8%。 這輪拋售導致短期期權隱含波動率急劇上升。比特幣一周平值期權隱含波動率攀升至約46%，乙太坊則升至約58%。不過，長期波動率並未如此大幅上漲，這表明交易者主要是在為近期高度不確定性定價，而非預期市場將長期承壓。 衍生品市場參與度依然低迷。永續期貨合約的未平倉頭寸並未隨現貨價格大幅下跌，且仍遠低於2025年10月爆倉事件前的水準。永續合約的日交易量也顯著低於2025年前三個季度的水準，這表明市場參與者仍持謹慎態度。

Bybit Learn首席市場分析師Han Tan表示：「由於市場預計美聯儲主席立場可能不再那麼鴿派，因而對美聯儲政策前景進行激進重估，加密貨幣已被捲入全球資產拋售潮中。隨著在美國上市的比特幣交易型開放式指數基金(ETF)連續三個月出現資金淨流出，交易者密切關注80,000美元這一關口。當跌破這一心理重要價位時，比特幣跌勢可能延續至75,000美元區間，重現『解放日』事件後的低位水準。」 新報告還指出，近期美國聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee)的表態對長期波動率預期影響甚微。儘管其措辭略顯鷹派並強調採取觀望態度，但自2025年末觸及峰值以來，比特幣和乙太坊的各期限長期隱含波動率仍持續呈下行趨勢。