Mantle在Solana開創跨鏈時代，在Bybit直達Mantle Super Portal

通過消除技術上的複雜性，Mantle Super Portal使$MNT成為一種原生可互操作的資產，讓用戶能夠獲取去中心化金融(DeFi)流動性，在鏈上和中心化交易所環境中調配資金，並參與各種交易和收益機會，同時確保在不同網絡中保持一致的安全性和執行質量。

Bybit直通車：無縫接入MNT強大平台

借助Mantle Super Portal，Bybit現已支持MNT在Solana原生網絡上的存取款業務，簡化了複雜的跨鏈橋接流程。用戶可以直接在Bybit Alpha和Byreal平台上交易Solana鏈上的MNT代幣，同時享受升級後的激勵政策，並無縫接入Solana強大的DeFi生態系統。