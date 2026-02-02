Tribesigns榮登「2025 MeetBrands出海新銳消費品牌50強」榜單

該峰會於2026年1月16日在中國深圳舉行。會上，數字營銷服務商BeyondClick（飛書點躍）與全球市場及社會研究機構益普索(Ipsos)聯合發佈了「2025 MeetBrands出海新銳消費品牌50強」榜單。

Tribesigns首席執行官Peter Wang表示：「我們非常榮幸獲得這一認可。這不僅肯定了我們在品牌建設和運營執行方面持續取得的進展，也激勵我們在不斷變化的全球市場環境中保持敏捷與韌性，持續追求長期、可持續的發展。」

就在前一天，即2026年1月15日，2026美通社新傳播年度大獎(PR Newswire Communications Awards)於中國上海舉行。Tribesigns憑借其在家居行業國際品牌傳播方面的戰略性與創新實踐，榮獲由Cision與美通社聯合頒發的「2026年度全域聲量傳播獎(Excellence in Multichannel Communications Award)」。

短時間內連續斬獲兩項重要榮譽，充分彰顯了Tribesigns不斷提升的品牌影響力，也進一步印證了其長期業務發展戰略的穩健性。未來，Tribesigns將持續以客戶為核心，堅持高品質標準，並通過獨具原創設計的傢俱解決方案，滿足真實多元的生活方式需求。