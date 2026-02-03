Hecto Financial整合Circle支付網絡，實現穩定幣支付

韓國首爾2026年2月3日 /美通社/ -- 韓國持牌金融服務提供商Hecto Financial今日宣布與Circle支付網絡（CPN）整合。通過此次整合，Hecto Financial將接入全球支付結算網絡，可利用USDC等受監管的穩定幣開展跨境支付業務。 未來，Hecto Financial計劃通過CPN，在符合韓國國內監管標准的前提下，精簡海外匯款與結算流程，為國內外客戶提供更快速、更安全的跨境支付服務。 CPN由Circle Internet Group, Inc.（NYSE: CRCL）旗下關聯公司Circle Technology Services, LLC運營，連接金融機構、支付服務提供商和金融科技企業，支持通過USDC、EURC等穩定幣實現可編程、全天候的結算服務。該網絡旨在融合傳統與區塊鏈支付系統，在減少中間環節的同時，支持實時結算功能。

借助CPN，Hecto Financial旨在為企業客戶和平台合作伙伴提升跨境支付服務的速度、效率與全球覆蓋范圍。其支持的應用場景包括B2B支付、匯款及資金流管理等。 Hecto Financial首席執行官Jong-won Choi表示：「隨著金融基礎設施的演進，我們看到了以合規方式為客戶提供快速跨境價值轉移新路徑的機遇。順應全球向以穩定幣為核心的金融基礎設施轉型的趨勢，Hecto Financial致力於為以韓元為基礎的數字支付生態系統奠定基礎，以拓展全球市場，並為提升韓元的國際地位貢獻力量。」 Circle支付產品管理高級副總裁Irfan Ganchi稱：「Hecto Financial與Circle支付網絡的整合，有助於在全球主要通道實現近乎即時的跨境支付。通過接入CPN，Hecto實現了可編程資金流動，精准契合當今數字經濟的發展需求。」

此次整合建立在Hecto Financial此前參與Arc測試網的基礎上，該公司曾於2025年10月加入Arc公共測試網。Arc是Circle打造的企業級第一層區塊鏈，被設計為互聯網的經濟操作系統，當時Hecto Financial與超100家機構共同參與了其早期基礎設施應用場景的驗證。 關於Hecto Financial Hecto Financial（KOSDAQ: 234340）是韓國領先的持牌金融服務提供商，提供全面的綜合支付解決方案及金融基礎設施。公司專注於虛擬賬戶、自動化結算系統和創新型跨境支付服務。憑借其穩定的本土網絡與先進的技術能力，Hecto Financial通過連接傳統銀行系統與數字資產和基於區塊鏈的結算網絡，始終走在金融服務現代化的前沿。公司致力於為全球企業客戶和平台合作伙伴提供安全、合規、高效的金融工具。

關於Circle支付網絡 Circle Technology Services, LLC（CTS）是Circle支付網絡（CPN）的運營方，為接入CPN的金融機構提供相關產品與服務，助其實現網絡接入與系統整合。CPN連接全球參與該網絡的金融機構，CTS則作為技術服務機構為各參與方提供支持。雖然CTS不持有客戶資金或管理賬戶，但我們通過構建全球化生態系統，使參與的金融機構能夠實現點對點直連、安全通信與直接結算。對於參與機構通過CPN執行的交易，相關機構需自行承擔風險，CTS並非交易當事方。CPN的使用須遵守CPN規則以及CTS與各參與金融機構簽訂的CPN參與協議。

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/hecto-financialcircle-302676895.html SOURCE Hecto Financial