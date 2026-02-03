1月銷量開門紅：廣汽2026出海業務全面提速

區域市場方面，廣汽全球化佈局多點開花，描繪了一幅活力十足景象：在亞太地區，GAC在柬埔寨市場穩居中國品牌銷量前三；在歐洲地區，希臘市場1月終端銷量較12月實現環比增長233%，品牌認可度隨市場表現穩步攀升；在中東地區，GAC GS8在科威特市場躋身中國品牌大型SUV銷量第三，產品競爭力在細分市場得到驗證；在美洲地區，在巴拿馬公司荷屬加勒比市場，GAC躍居中國品牌銷量第一；哥倫比亞市場再次蟬聯全品牌EV銷量前三，區域影響力持續擴大。

廣州2026年2月3日 /美通社/ -- 2026年伊始，廣汽出海業務率先交出一份「開門紅」成績單：今年1月，廣汽國際海外銷量同比大漲69%，延續了前兩年跨越式增長的勢頭，為2026年海外銷量「衝刺30萬台」奠定了積極開局。其中，AION V創下海外上市以來月度終端銷量新高。

銷量「實績」高增長的背後，離不開優質產品的持續推出，更離不開紮實的體系能力「基建」。產品佈局方面，2025年在中國本土上市的傳祺S7與埃安i60，即將在海外市場迎來首發上市，產品節奏全面加快。這兩款在國內市場備受認可的熱門車型，有望成為廣汽海外產品矩陣的「增量引擎」。

體系建設方面，「千網計劃」持續落地，1月新增20家海外網點，全球渠道總數增至650家，覆蓋亞太、中東非、歐洲、獨聯體、中南美洲5大板塊86個國家和地區，為後續銷量釋放提供了更充分的網絡支撐；目前已有5座海外生產基地已建成投產，AION UT項目迎來關鍵節點，奧地利麥格納工廠首台試制車成功下線 ，柬埔寨、巴西、埃及的本地化生產項目也在推進中。