DXC 委任 Rob Le Busque 出任亞太區及日本領袖

維珍尼亞州阿什本2026年2月2日 /美通社/ -- 領先的企業技術與創新合作夥伴 DXC Technology (NYSE: DXC) 今天宣佈，任命 Rob Le Busque 為亞太區及日本 (APJ) 總裁，即時生效。 Le Busque 將向收益總監 T.R. Newcomb 匯報。

履新後，Le Busque 將負責制定 DXC 在亞太區及日本的增長策略，加深與客戶的行政人員關係，並推動區內市場拓展及卓越銷售。 他將統籌團隊，聚焦於重點行業及策略客戶，同時主導複雜的多年期合作，拓展新舊客戶合作夥伴關係，從而推動業務的盈利增長。

DXC 收益總監 T.R. Newcomb 表示：「Rob 兼具區域專業經驗與商業領導才能，亦對客戶秉持深切承諾。 從引領龐大多元的市場，以至與區內極具影響力的機構建立信賴關係，他繼續帶來大規模的蓬勃增長及豐碩成果。 他深入了解亞太區及日本市場，亦能夠融匯明智策略、出色銷售與卓越執行，因而成為理想的領導人選，有助加快我們的發展氣勢，並協助客戶自信地實現人工智能 (AI) 現代化及實戰應用。」