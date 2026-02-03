2026 亞洲智慧醫療展覽會：智慧科技引領醫療創新，連結全球商機

台北，台灣 - 2026年2月3日 - 由 TradeAsia 亞洲貿易網（www.e-tradeasia.com）主辦，並與 AsianNet 亞洲網路共同策劃的「亞洲智慧醫療展覽會 Asian Smart Medical Online Exhibition 2026」於2026年2月3日正式開展，展期長達四個月，至5月31日結束。本次展會採線上與線下相結合的創新模式，全方位串聯全球供應鏈與國際買家。自 2024 年首屆推出 以來，展會持續獲得全球買家及參展商的高度肯定，成效顯著，已迅速成為亞洲地區最具潛力的智慧醫療線上展覽之一，為業界提供交流、合作與商機的黃金平台。





本屆展會特別邀請來自全球數十家頂尖智慧醫療品牌與供應商共同參與，結合 TradeAsia 龐大的會員基礎與全球推廣資源，全面呈現醫療設備、醫療用品與護理耗材、醫療機構家具與後勤設備等領域的上千項創新產品與技術方案。



展品類別涵蓋：急救與臨床監護設備、復健與物理治療設備/耗材、製藥機械與包裝/檢測設備、醫療級智慧穿戴與遠端監測裝置、臨床檢驗分析儀器、醫用材料與零組件（塑膠/橡膠/矽膠等）、居家健康照護產品等，充分展示智慧醫療產業的全方位創新成果。本展會以技術創新、完整產品線與全球資源整合為核心，打造醫療產業上下游的高效合作平台，為參展商與買家提供豐富的商機與合作契機。



展會專頁網址：

https://www.etradeasia.com/online-show/42/Asian-Smart-Medical-Online-Exhibition-2026.html



國際參展費用昂貴，廠商不僅能有效節省參展成本，更可跨越時區與國界，直接接觸全球買家，迅速提升品牌曝光與商機詢問量。展會期間將配合全球行銷推廣計畫，並與眾多國際媒體同步曝光，協助參展商快速搶占全球市場先機。此外，展期將與美國國際醫療設計與製造展(西部展)、阿拉伯國際醫療設備展覽會、HIMSS、日本醫療展、巴西國際醫療保健展等等多場國際大展同步舉行，使全球買家能夠一次整合採購計畫。對台灣企業而言，這是一個極佳的國際曝光與品牌推廣機會，也是拓展新客戶與擴大全球市場的最佳通路。



TradeAsia 亞洲貿易網（www.e-tradeasia.com）擁有超過60萬家供應商會員與數百萬項商品，每日穩定吸引大量買家流量，並與全球多個貿易組織及產業協會保持緊密合作。展會充分整合 TradeAsia 的數位行銷資源，為參展商提供專屬展頁、電子型錄以及買家詢價服務，全面提升品牌能見度，並有效助力企業開拓跨國訂單與國際市場。



2026 年亞洲智慧醫療展覽會誠摯邀請智慧醫療領域的企業與國際買家積極參與。無論是尋求全球買家、拓展行銷通路，還是掌握產業最新趨勢，本展會都是不可錯過的高效交流與合作平台，助力企業開拓市場、提升品牌影響力，掌握智慧醫療產業的前沿機遇。





