商業動向
出版：2026-Feb-03 11:40
更新：2026-Feb-03 11:40
PR Newswire

Kakao Games 開始接受基於 SM Entertainment IP 的遊戲《SMiniz》事前預約

  • 全球事前預約現已於 App Store 與 Google Play 開放
  • 《SMiniz》官方品牌頁面正式上線

韓國城南2026年2月3日 /美通社/ -- Kakao Games 今日宣布，基於 SM Entertainment IP 開發的全新遊戲《SMiniz》已正式啟動全球事前預約。

《SMiniz》的全球事前預約將於即日起至 2 月 23 日止，涵蓋多個國家與地區。完成事前預約的玩家，將可於遊戲正式上市後獲得「團體抽卡券（Group Draw Tickets）」作為獎勵。

同時，Kakao Games 也正式推出《SMiniz》官方品牌頁面，玩家可透過該頁面進行事前預約，並獲取更多遊戲相關資訊。

《SMiniz》是一款手機休閒三消益智遊戲，以 SM Entertainment 旗下藝人為靈感，打造可愛的小型角色。玩家可與喜愛的角色一同解謎，享受輕鬆且容易上手的遊戲體驗。

去年 12 月進行的全球封閉測試後，《SMiniz》因其易於遊玩的益智玩法以及豐富的 SM IP 內容獲得好評，包括反映粉絲文化的寫真小卡收藏系統、可依個人喜好自訂的 Toploader 與 Fan Zone 空間，以及呈現現實藝人活動概念的造型服裝。

《SMiniz》目前正為 2026 年第一季的正式上市進行準備。本作為面向全球粉絲所打造的自製遊戲，Kakao Games 將負責全球發行與營運服務，METABORA 擔任開發，SM Entertainment 則提供旗下藝人 IP。

附錄

《SMiniz》官方品牌頁面：https://sminiz.kakaogames.com/

關於 Kakao Games Corp.

Kakao Games（執行長：韓相佑）為 Kakao 旗下的遊戲子公司，專注於 PC 與行動平台的遊戲開發與發行，涵蓋從休閒到核心向的多元類型。自 2020 年 9 月於韓國 KOSDAQ 上市以來，Kakao Games 已成功推出《Odin: Valhalla Rising》、《Uma Musume Pretty Derby》、《Eversoul》、《Guardian Tales》及《Kakao Battlegrounds》等多款熱門作品，並持續準備多項全球發行計畫。Kakao Games 致力於拓展其遊戲產品組合，並在不斷演進的全球遊戲市場中探索全新機會。

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

www.prnewswire.com

 

 

 

 
