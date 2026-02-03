問界2025年交付超42萬輛 登頂中國豪華品牌榜首

重慶2026年2月3日 /美通社/ -- 2025年，賽力斯新能源汽車累計銷量突破47萬輛，穩居行業頭部陣營，其中主力問界品牌表現尤爲亮眼，以全年交付超42萬輛的成績位列中國市場豪華品牌第一。這一成績不僅標誌着其在國內高端新能源市場的全面領跑，展現出「中國品牌」在高端賽道的強勁崛起。

問界的持續熱銷並非偶然，其「爆款體質」源於精準的產品定位、硬核的產品實力與強大的用戶口碑，在20萬至60萬元價格帶構築起強有力的產品矩陣。其中，問界M9堪稱「現象級爆款」，累計交付已超27萬輛，累計21個月穩居50萬級銷冠。