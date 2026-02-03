寶理塑料開發出含機械回收料的新型DURAFIDE(R) PPS規格產品

通過從符合高標準要求的合作企業收集玻璃纖維增強PPS加工邊角料，我們實現了高品質產品的制造。經過嚴格檢驗、分選與配方重整後，這些物料在最優條件下進行復合加工，並接受與原生材料同等標準的質量檢測。寶理塑料將通過其全球銷售網絡銷售這些材料。目前，回收目標僅限定於特定規格的玻璃纖維填充DURAFIDE(R) PPS材料。 對於再復合業務及開放式PIR機械回收方案的建立而言，開拓新應用場景與確保回收渠道至關重要。公司的目標舉措旨在推動不僅與現有客戶、更與各類廢物資源化行業企業開展合作。

