華為與基普喬格所屬跑隊達成合作，開啟跑步運動新可能

深圳2026年2月3日 /美通社/ -- 2026年1月5日，華為正式官宣成為馬拉松傳奇基普喬格所屬的帝斯曼-芬美意職業跑隊官方技術合作伙伴，雙方共同推動跑步運動普及，讓更多人愛上跑步運動。 回顧華為在運動健康領域的12年深耕，既有手環、WATCH FIT系列等輕量化大眾產品，滿足日常健康與基礎運動需求；也有WATCH D系列血壓表等健康垂類標桿領跑行業；更有擁有領先智慧功能以及專業健康管理能力的WATCH系列；還有WATCH GT系列、Ultimate系列等專業裝備，在滑雪、潛水、騎行、越野跑等領域深耕。在跑步運動領域，華為招募了百余位跑者參與長周期測試，實現智能手表在預測比賽成績方面的准確率超過97%。華為還通過研究提出了用於疲勞評估的機器學習模型，幫助跑者科學運動，健康生活。而基普喬格作為全球跑步領域的標桿人物，其對科學訓練的極致追求與海量實戰經驗，恰好與華為的技術優勢形成天然互補。

華為大概率會借助基普喬格及其跑隊的專業視角，挖掘頂尖運動員在極端訓練與賽事中的核心需求。對於帝斯曼-芬美意職業跑隊這樣屢創世界紀錄、深耕精英跑步領域的頂尖團隊而言，智能跑表作為訓練與賽事的數據核心工具，更是需要通過嚴苛的實戰檢驗。頂尖跑者對跑表的要求堪稱苛刻：不僅需要具備馬拉松跑道級的定位精准度，能在城市峽谷、復雜地形等信號干擾環境下穩定輸出軌跡與配速數據；還需擁有超高精度的生理指標監測能力，捕捉靜息心率、HRV、睡眠質量、訓練負荷等核心數據，為訓練調整與賽事策略制定提供可靠支撐；同時，長距離賽事所需的續航穩定性、高強度運動下的佩戴舒適度，以及算法模型的科學性，都是不可或缺的關鍵考量維度。這些來自運動一線的真實反饋，或將反哺跑表的算法優化與功能升級，讓產品更貼合專業運動場景。

華為期待即將發布的跑表能融入頂尖跑者的訓練智慧，在數據精准度、場景適配性等方面實現突破。無論是滿足精英跑者的專業需求，還是讓普通愛好者接觸到科學運動的核心價值，這場科技與頂尖運動領域的跨界攜手，究竟會帶來怎樣的產品革新與行業影響，值得全球跑者與行業共同關注。 View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302677139.html SOURCE 華為