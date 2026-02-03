即時配送需求强勁 順豐同城（09699.HK）料2025年全年收入及淨利潤繼續健康增長

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 中國最大的第三方即時配送服務商杭州順豐同城實業股份有限公司（統稱「順豐同城」或「集團」）（股份代號：9699.HK）欣然宣佈，集團預期於截至2025年12月31日止年度（「2025年度」）收入按年增長不低於40%；同時預期2025年度盈利實現增長，歸屬於本公司擁有人應佔利潤預期將不低於2.38億元（人民幣‧下同），按年增長不低於80%，經調整淨利潤預期將不低於3.76億元，按年增長不低於158%。

順豐同城實現上述淨利潤及收入穩步增長，主要歸因於受惠中國國內即時零售市場快速發展的趨勢下，消費者對即時配送的需求量持續增加；即時配送行業規模擴容，集團各業務綫均衡高質發展，訂單量與收入實現健康增長，規模顯著提升；集團堅持其中立開放的第三方市場定位，憑藉全時段全品類優質服務加速得到客戶廣泛認可和長期信賴，推動集團業務穩健增長。