當科技與傳統相融：在千年古都解鎖「數享西安年」

西安2026年2月3日 /美通社/ -- 1月26日，正值傳統臘八節，也被視為春節的序幕。西安市在西安XR電影產業基地盛大舉行了「西安年·最中國——數享西安年」2026年新春文旅系列活動啟動儀式暨XR場景、平台營銷發布會。
本次活動由西安市聯動合作平台企業與相關機構共同打造，標志著一場跨越虛實、融合古今的新春盛宴正式拉開帷幕。自1月起持續至3月18日（農歷正月三十），致力於為市民游客呈現一場「可觀、可感、可沉浸、可帶走」的數字中國年。
文旅煥新，數享未來
啟動儀式以熱情洋溢的邀約拉開序幕，聯動六大平台和五類跨界消費場景開展定制營銷與消費補貼，以誠意滿滿的「新春紅包」助力游客暢游西安, 打造群眾滿意、企業受益、消費提振的「西安年」。
同時，全市將開展非遺年俗、美食購物、燈會演藝、文博研學、旅游休閒、文化惠民等6大類150余項特色文旅活動，營造全域歡慶的節日氛圍。
西安六大XR產業集聚區也同步發布新春數字體驗場景與惠民活動。依托「XR大空間」技術，參與者在特定區域內自由行走探索，其真實動作可精准映射至交互式歷史場景中，將厚重的歷史變得可觸摸、可參與，使體驗從「觀看古跡」升級為「穿越歷史」。
平台聯動，精准發力
六大平台的聯動不僅是簡單的流量引導，更依托各自優勢進行資源整合與精准賦能，提供更貼心、實惠、便捷的全場景體驗：旅游平台推出主題線路套餐，生活服務平台打造潮玩消費矩陣，跨境支付平台優化入境支付體驗，零售平台開展主題促銷活動。
西安誠摯邀請全球朋友來到西安，沉浸在這場虛擬與現實交融的盛宴中，既感受最地道的中國年味，也觸摸未來已來的精彩旅程。
View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302677252.html
SOURCE Xi'an Municipal Government