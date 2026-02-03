當科技與傳統相融：在千年古都解鎖「數享西安年」

西安2026年2月3日 /美通社/ -- 1月26日，正值傳統臘八節，也被視為春節的序幕。西安市在西安XR電影產業基地盛大舉行了「西安年·最中國——數享西安年」2026年新春文旅系列活動啟動儀式暨XR場景、平台營銷發布會。

本次活動由西安市聯動合作平台企業與相關機構共同打造，標志著一場跨越虛實、融合古今的新春盛宴正式拉開帷幕。自1月起持續至3月18日（農歷正月三十），致力於為市民游客呈現一場「可觀、可感、可沉浸、可帶走」的數字中國年。