移卡YeahPay與八達通達成戰略合作，香港市場擴張加速

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 2月3日，香港上市公司移卡（9923.HK）旗下支付品牌YeahPay宣佈，與八達通卡有限公司 (八達通) 達成戰略合作，攜手推動香港數碼支付生態的持續發展。

是次合作讓YeahPay香港商戶可透過八達通進行支付交易並進行清算，進一步擴展YeahPay的支付網絡及服務覆蓋範圍，為各行各業商戶帶來更靈活、多元及高效的支付體驗。

八達通作為香港最受歡迎的電子支付平台，目前，市面流通的八達通卡及產品超過2,000萬張，全港滲透率高達98%，擁有逾19萬個八達通支付點，覆蓋交通、零售、泊車、住宅及商業大廈門禁系統、學校設施及自助服務等多個場景等各方面，早已成為香港市民日常生活中不可或缺的一部分。