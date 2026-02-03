逆市擴張｜日訊物業荃灣西增設新分店　第二代接棒延續40年基業

新舊傳承結合長遠布局 逆市加碼人手及服務網絡 深耕荃灣全區住宅市場 香港 - 2026年2月3日 - 紮根荃灣西多年的地產代理公司 日訊物業代理有限公司（Japsignal Property Agency Co. Ltd），多年來不時就區內民生及置業相關議題提供市場觀察，並接受媒體查詢，反映公司長期貼近荃灣社區需要。早前，日訊物業亦曾獲電視節目《東張西望》採訪，就荃灣區停車位供應及市民需求分享市場資訊，成為區內具代表性的地產意見來源之一。



在近年地產市況反覆、同業普遍趨向審慎經營的背景下，日訊物業於 2025年3月 仍選擇於荃灣西 海濱花園逆市擴張，增設第二間分店，進一步擴展區內服務網絡。公司表示，有關部署並非短期決定，而是建基於多年於荃灣區深耕市場的實戰經驗，以及對區內住宅需求的長期信心。



逆市擴張 低迷市況下加強佈局荃灣西 近年地產市場氣氛偏向審慎，部分地產代理公司因應經營成本及市況波動而選擇縮減規模或精簡分店。然而，日訊物業指出，逆市擴張的決定源於公司對荃灣西社區多年累積的了解與信任。新分店的設立，進一步強化公司於荃灣西的服務覆蓋，配合客戶對租售諮詢、換樓部署及實地睇樓安排等需求，提升團隊回應速度及服務質素，並持續深耕海濱花園、海灣花園、環宇海灣及柏傲灣等核心屋苑，同時加強前線人手配置及支援能力，以回應區內持續存在的租售需求。



日訊物業於2025年3月在海濱花園增設新分店，開張當日獲區內客戶及合作夥伴到場支持，場面熱鬧，展現公司逆市擴張的信心與荃灣西社區的深厚連結。

新舊傳承 延續上一代分店經驗 第二代接棒深化荃灣佈局 日訊物業成立於 1985年，早於荃灣住宅市場迅速發展的年代已開始拓展業務。公司首間分店設於南豐中心，並於 1988年 海濱花園入伙時已進駐設立分店，在荃灣西建立穩固網絡；其後亦於多個大型屋苑項目中擔任代理，累積豐富的屋苑銷售及分行管理經驗。

積極拓展全荃灣 擴充團隊迎接未來發展 除荃灣西核心屋苑外，日訊物業現正積極拓展至整個荃灣區，服務範圍涵蓋海之戀、映日灣、全城匯、爵悅庭、樂悠居、立坊、萬景峯、御凱、綠楊新邨、愉景新城及荃灣中心等多個屋苑，以配合客戶更全面的置業與租務選擇。



公司表示，未來將持續以「擴充分行＋增加人手」作為發展重點，並加強人才招募及培訓，建立更成熟的團隊分工及服務流程，為荃灣區住宅買賣及租務市場提供更穩定、專業及貼地的支援。





提升客戶溝通效率 強化服務體驗 為配合客戶即時查詢及資訊透明化需求，日訊物業亦於日常營運中使用 WhatsApp CRM 作為溝通及客戶跟進工具，協助團隊更有效整理查詢紀錄、回覆客戶問題及安排睇樓流程，提升整體服務體驗，讓客戶在租售過程中獲得更清晰、安心的支援。





官方網站: https://www.japsignal.com.hk

FB: https://www.facebook.com/japeasy

IG: https://www.instagram.com/japsignal_property