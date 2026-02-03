熱門搜尋:
商業動向
出版：2026-Feb-03 16:24
更新：2026-Feb-03 16:24
PR Newswire

Colebrook Bosson Saunders正式發佈Lana：專為混合辦公世代設計的循環人體工程學筆記本支架

倫敦2026年2月3日 /美通社/ -- 工作場所人體工程學的領導者Colebrook Bosson Saunders (CBS)今天正式推出下一代筆記本支架Lana。該產品將人體工程學性能與循環設計理念相結合，繼一月份預發佈後，現已面向各大市場全面上市，為企業和個人提供了一款專為混合辦公場景設計的實用解決方案。

隨著工作場所不斷向靈活佈局和共享環境演變，CBS重新思考了人體工程學工具應實現的價值。Lana不僅僅注重身體舒適度，更體現了一種更廣泛的設計理念——專注於產品的持久耐用、材料健康和環境責任，既能適應當今人們的工作方式，又能著眼於未來工作場所的需求。

Lana在設計上注重耐用性，經過測試可承受超過五年的日常使用，並提供五年保修。其循環設計使得關鍵部件在使用壽命結束時能夠被重復使用、翻新或負責任地回收，其中符合條件的部件還可進入CBS的「第二生命」(Second Life)翻新計劃。

CBS亞太、中東及非洲區高級營銷經理Cecil Huang表示：「當企業為追求靈活性和長期價值重塑工作空間時，我們認為，人體工程學工具也應與時俱進——不僅要優化使用體驗，更需改進制造方式。Lana集適應性性能、經認證的材料健康標准和循環設計理念於一體，既能滿足當下混合型辦公團隊的需求，也契合未來的可持續發展目標。」

Lana采用清爽、極簡的美學設計，能無縫融入共享工位、臨時辦公區和個人工作站。其緊湊的外形和隱藏式線纜管理有助於保持工作空間整潔。Lana可兼容最大16英寸、2.5公斤的筆記本電腦，搭配USB-C充電設備和外部無線外設使用時，可實現簡單的單線纜設置，便於用戶在靈活的工作環境中快速切換。

Lana現已開始全球發貨，並將於四月擴大在美國市場的供應。該產品體現了CBS對工作場所工具的長期願景：通過一款便攜式解決方案實現人體工程學、可持續性和以用戶為中心設計的平衡。

關於Colebrook Bosson Saunders

Colebrook Bosson Saunders成立於1990年，自2022年起成為MillerKnoll集合品牌的一員，始終秉持創新、聯結和創造的核心價值觀，旨在實現人與科技的無縫銜接。

欲了解更多信息，請訪問https://www.colebrookbossonsaunders.com/

媒體聯繫人

Cecil Huang

高級營銷經理——亞太、中東及非洲區

Colebrook Bosson Saunders

電郵：[email protected]

Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/colebrook-bosson-saunderslana-302677371.html

SOURCE Colebrook Bosson Saunders

PR Newswire
美通社在1954年開創了企業新聞稿發佈行業的先河，通過分佈在南北美洲、歐洲、亞洲和中東16個國家和地區的無與倫比的辦事處網路，借助與全球領先新聞機構之間的獨特關係，用40多種語言將客戶與170多個國家的受眾聯繫起來。全球4萬多家公司、組織和政府機構都在使用美通社的服務，其中包括50%以上的財富500強企業。

網址:　www.prnewswire.com

 

 

 

 
