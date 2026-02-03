譚仔國際首度進駐菲律賓

香港2026年2月3日 /美通社/ -- 譚仔國際有限公司（「譚仔國際」、「譚仔」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」），作為香港領先及知名的連鎖飲食集團之一，欣然宣布首度進駐菲律賓，透過與 Suyen Corporation 的特許經營夥伴合作在當地開設首間「譚仔香港米線」門店，標誌著集團進一步拓展亞太區業務的里程碑。 新店的開幕儀式由譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生、塔吉格（Taguig）市長Lani Cayetano、大都會塔吉格市第二區國會議員Jorge Bocobo、特許經營夥伴Suyen Corporation主席Virgilio Lim先生，以及Fort Bonifacio Development Corporation的首席營運官Enrique B. Manuel Jr.先生和首席財務官Lou Reyes女士共同主禮。

「譚仔香港米線」新店選址於馬尼拉大都會塔吉格市的商業大樓BGC Corporate Tower Two，坐落於繁華的核心商業區，地理位置優越，毗鄰菲律賓證券交易所、多家酒店及購物中心，吸引大量上班族、購物人士及遊客，人流暢旺。 此次於菲律賓開設的新店，除了供應「譚仔香港米線」一系列招牌湯底及專利特色小食外，亦增設多款精心設計的飯類選擇，同時引入以「麻辣燙」為靈感的自選配搭模式，成為集團首間引入此概念的海外分店。顧客除了可按傳統方式品嚐譚仔米線外，亦可體驗全新模式，於特設的食材櫃親自挑選多款新鮮配料及麵底，每碗米線均會根據顧客喜好，配上原創湯底及「譚仔十級辣度」，即點即煮，以創新風格呈現最地道的「譚仔味」。

此外，新店設有開放式廚房，讓顧客親眼見證每碗米線即點即製的過程，一睹背後的匠心工藝。這種充滿動感的用餐環境，正好體現「譚仔香港米線」對新鮮、透明與活力的堅持，讓顧客全情投入，細味地道的香港飲食文化。 集團此次進軍菲律賓，乃透過與當地知名綜合企業Suyen Corporation的特許經營安排而達成。Suyen Corporation主席及首席執行官Ben Chan先生表示：「我們很榮幸能將『香港第一米線』品牌引入菲律賓蓬勃發展的休閒快餐市場。憑藉我們在菲律賓市場的豐富經驗，加上『譚仔』獨特的品牌特色，雙方將產生強大的協同效應，推動『譚仔香港米線』在本地市場長遠發展。」

譚仔國際主席兼行政總裁劉達民先生表示：「集團成功進軍菲律賓，進一步豐富我們遍佈香港、中國內地、新加坡、日本、澳洲及馬來西亞等地的亞太區餐廳網絡，分店總數已超過250間。未來，憑藉卓越的本地合作夥伴，我們將持續拓展業務，在重點市場進一步擴大譚仔國際的餐廳網絡。」 「譚仔香港米線」BGC Corporate Tower Two分店

地址：G/F, Unit 1 & 2, BGC Corporate Tower Two, 5th Avenue. Cor 30th St, Taguig City, Philippines 關於譚仔國際有限公司 譚仔國際是香港領先的連鎖飲食集團之一，業務迅速擴展至中國內地、新加坡、日本、澳洲、馬來西亞及菲律賓，餐廳總數逾250間。除自營店外，集團亦引入了合營、特許經營、戰略夥伴合作等新模式，以發展海外市場。集團的多品牌組合包括「譚仔雲南米線」、「譚仔三哥米線」和國際品牌「譚仔香港米線」，以及在香港特許經營或授權的日本餐飲品牌「丸亀製麵」及「山牛」。

憑藉高度標準化的營運流程、創新精神及追求高效的管理模式，集團致力為普羅大眾提供貼心而價格相宜的餐飲體驗，矢志把業務網絡擴展至全世界。 新聞垂詢 縱橫財經公關顧問有限公司 李慧媛 電話：(852) 2864 4829 吳慧怡 電話：(852) 2864 4831 張嘉璐 電話：(852) 2114 2200 電郵：[email protected] View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/apac/zh/news-releases/-302677346.html SOURCE Tam Jai International Co. Limited